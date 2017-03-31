Хиллари Клинтон осудила сокращение программ иностранной помощи

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что решение президента Дональда Трампа о сокращении финансирования программ международной помощи, может стать катастрофой для женщин во всем мире.

Дональд Трамп возобновил действие директивы, которая запрещает финансировать любые иностранные организации, которые проводят или иным образом поддерживают аборты.

Клинтон, прервав молчание после сенсационного поражения на прошлогодних президентских выборах, охарактеризовала этот шаг Трампа, как «удар по женщинам и детям, и большой ошибкой».

«Нам нужно задать себе вопрос: оставаться на обочине или быть лидерами?», – сказала Клинтон выступая в Джорджтаунском университете во время церемонии вручения наград Hillary Rodham Clinton Awards. Лауреатами этой премии становятся женщины, внесшие выдающийся вклад в усилия по установлению мира.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер высказался в защиту решения Трампа, объяснив, что президент ставит во главу угла сохранение жизни. «Возобновление этой политики не только отражает эти ценности, но и является проявлением уважения по отношению к налогоплательщикам», – сказал Спайсер.

В своем выступлении Клинтон заявила, что защита прав женщин – «серьезная нерешенная проблема 21 века»: «Это не вопрос принадлежности к политической партии, это вопрос защиты прав человека».

До выступления в Джорджтаунском университете Клинтон большую часть времени провела в уединении – в штате Нью-Йорк.

В начале марта Клинтон выступила с речью в Скрантоне, штат Пенсильвания, заявив, что готова выйти из тени. В мае она планирует выступить в своем родном университете –Уэслианском колледже в Массачусетсе. Ожидается, что в конце года она опубликует сборник автобиографических эссе.