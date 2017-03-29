Эдвард Лукас: шансы на военную конфронтацию в странах Балтии снизились

Не военная мощь России несет угрозу странам Балтии, а ее подрывная деятельность, считает эксперт по Евразии Пол Гобл. Отмывание денег и подкуп западных политиков гораздо эффективнее, чем вооружённый конфликт, добавляет эксперт. Запад должен дать четко понять России, что не отступится от своих принципов. По неизвестной причине, нынешнее руководство РФ оценивает мир и отношения в нем не так, как подавляющее большинство государств мира. Россия продолжает настаивать на своем праве перекраивать государственные границы с помощью военной силы. Гобл считает, что Запад должен еще раз объяснить России, что:

"Во-первых, мы не рассматриваем граждан России, как врагов, но таковым является нынешнее правительство России, под руководством Владимира Путина. Во-вторых, мы должны четко определить, что это за принципы. Мы должны говорить, что гражданство важнее этнической принадлежности; что на смену империям пришли национальные государства; что границы после 1991 не могут изменяться без согласия всех сторон. Нам нужно дать понять, что любое правительство или любая группа людей, нарушающая эти правила, бросает вызов международной системе, которая, по нашему мнению, необходима для демократии и свободы", - заявил эксперт по Евразии Пол Гобл.

Эксперт считает маловероятным появление российских танков на территории стран Балтии. С этим согласен и Эдвард Лукас из Центра анализа европейской политики.

Цель Владимира Путина не уничтожение Запада, а его разделение, заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки» эксперт Эдвард Лукас.

"Я думаю, что шансы на военную конфронтацию снизились с момента развертывания многонациональных батальонов НАТО в странах Балтии. Потому что, если Россия попытается провести внезапное нападение на эти государства, она будет убивать не только эстонских и латвийских солдат, но и британцев, канадцев, французов, немцев и других. Развернув эти небольшие силы в регионе, мы создали противовес России", - рассказал Эдвард Лукас.

Во время слушаний, конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер заявил, что действия Запада в регионе носят провокационный характер.

"Концентрация более 300 тысяч солдат в России – это акт агрессии по отношению к соседним странам. Но переброска войск и танков НАТО в эти страны – это не акт агрессии. Говоря о двойных стандартах, мы не должны забывать об американских стратегических бомбардировщиках, которые могут нести ядерные боеприпасы, способные ударить в самое сердце России. Это не провокация?", - сказал конгрессмен.

Эксперт из Центра стратегических и международных исследований Лиза Семп считает, что это не так.

"Я не думаю, что наши действия в Балтии, в том числе и полеты стратегических бомбардировщиков следует считать провокацией. Мы делаем тоже самое, что и Москва. Но то, что русские делают в других сферах, не идет ни в какое сравнение с действиями США", - прокомментировала эксперт.

Эксперты считают, что Запад должен противодействовать гибридной тактике Кремля в Балтии, выстраивать свою информационную политику – в противовес российской пропаганде и дезинформации, а также усиливать киберзащиту.