В Конгрессе проходят слушания, посвященные борьбе с российской дезинформацией

В четверг утром в Комитете Палаты представителей Конгресса по международным делам проходят слушания на тему: «Подрыв демократических институтов и раскол НАТО: российское оружие дезинформации».

На слушания приглашены экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший помощник госсекретаря США по политическим и военным вопросам Линкольн Блумфилд-младший, почетный председатель центра Стимсона, Дэниел Бэер, бывший американский представитель в ОБСЕ и Питер Доран исполнительный вице-президент Центре анализа европейской политики.

Накануне слушаний председатель комитета Эд Ройс заявил: «Россия ведет широкую кампанию, направленную на подрыв демократических государств и подрыв альянсов, таких как НАТО.

Помимо вторжения в Украину и бомбардировку мирных жителей в Сирии, Россия направила десятки миллионов на дезинформацию и пропаганду, нацеленные на США и Европу. Слишком долго реакция США на агрессию России была слабой и неэффективной – и это должно измениться.

Нынешние слушания позволят нам изучить пути более эффективного противодействия российской политике по превращению информации в оружие и других враждебных действий».

Открывая слушания председатель комитета, республиканец Ройс подчеркнул, что Кремль сегодня предпринимает все новые попытки вмешиваться в ход выборов в европейских странах, таких, как Франция, Германия, Италия, с целью поддержать кандидатов, которые выступают против евроатлантических структур и евроатлантической солидарности. При этом, по словам Ройса, используются такие инструменты, как дезинформация и коррупция. Все это создает новые риски для демократических институтов в Европе и ставит под угрозу будущее американо-европейского альянса.

В свою очередь конгрессмен-демократ из штата Нью-Йорк Элиот Энгел напомнил, что согласно выводам американского разведсообщества, именно режим Путина стоит за вмешательством в выборы в США в 2016 году. Законодатель призвал Вашингтон и европейских союзников к решительным совместным действиям с целью противостоять российским киберугрозам, дезинформации и пропаганде.