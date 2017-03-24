Законопроект, отменяющий Obamacare, может не пройти в Конгрессе

Спикер Конгресса США Пол Райан проинформировал президента Дональда Трампа о том, что законопроект, отменяющий действие Акта о доступной здравоохранении, известном как Obamacare, вряд ли получил поддержку большинства членов нижней палаты.

По данным телеканала CNN, против законопроекта готовы проголосовать не только все без исключения представители Демократической партии в Конгрессе, но и значительное количество республиканцев.

Днем в пятницу Пол Райан покинул Капитолий в разгар дебатов о судьбе законопроекта, и приехал в Белый дом для того, что обсудить возможные шаги на случай, если эта инициатива будет провалена.

Накануне президент США заявил, что если новый законопроект не получит достаточного количества голосов, то Obamacare продолжит действовать.

В ходе брифинга в Белом доме пресс-секретарь президента Шон Спайсер отказался отвечать на вопрос о том, удалось ли Белому дому заручиться поддержкой большинства членов Конгресса.