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Гавайи оспаривают в суде новый иммиграционный указ Трампа

Даг Чин

Даг Чин

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Власти штата утверждают, что решение президента об ограничении въезда в США негативно отразится на мусульманах и нанесет ущерб туризму

Гавайи стали первым штатом, оспорившим в суде новый указ президента Дональда Трампа об ограничениях на въезд в страну.

Представляющие штат адвокаты в среду подали иск в федеральный суд в Гонолулу.

Ранее Гавайи оспорили в суде первоначальный запрет на въезд, объявленный Трампом, но рассмотрение иска было отложено, пока аналогичные дела рассматривались в других регионах страны.

В пересмотренной версии указ Трампа запрещает выдачу новых виз жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением и временно приостанавливает прием беженцев в США. Он не применяется к обладателям действующих виз.

В поданном Гавайями иске говорится, что указ негативно отразится на мусульманском населении штата, туризме и иностранных студентах.

«Двадцать процентов жителей штата родились за рубежом, 100 тысяч человек не имеют американского гражданства, 20 процентов рабочей силы родились за рубежом», – заявил генеральный прокурор Гавайев Даг Чин.

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