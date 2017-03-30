Федеральный судья продлил блокировку иммиграционного указа Трампа

Федеральный судья на Гавайях продлил действие своего решения о блокировке указа президента Дональда Трампа об ограничениях на въезд в страну.

Окружной судья Деррик Уотсон выпустил решение о более длительной приостановке указа через несколько часов после заслушивания аргументов сторон.

Власти Гавайев утверждают, что указ носит дискриминационный характер по отношению к мусульманам и наносит ущерб экономике штата, которая завязана на туризм.

Генеральный прокурор штата Дуглас Чин заявил судье, что скрытый сигнал, содержащийся в новом указе, подобен «мигающей неоновой вывеске со словами "Запрет на мусульман"», которую правительство даже не попыталось выключить.

Продление временного судебного решения до тех пор, пока иск штата не будет рассмотрен, позволит защитить конституционные права граждан-мусульман на всей территории США, считают власти Гавайев.

Федеральное правительство утверждает, что запрет укладывается в рамки президентских полномочий по защите национальной безопасности. Гавайи высказали лишь обобщенные тревоги по поводу влияния указа на студентов и туризм, заявил судье по телефону адвокат министерства юстиции Чад Ридлер.

Ранее в этом месяце Уотсон не позволил федеральному правительству приостанавливать выдачу новых виз гражданам Сомали, Ирана, Сирии, Судана, Ливии и Йемена, а также заморозить прием беженцев. Его решение появилось лишь за несколько часов до того, как федеральное правительство должно было приступить к исполнению указа Трампа.

Следующим шагом администрации Трампа, вероятно, станет обжалование судебного решения в 9-м окружном апелляционном суде в Сан-Франциско, который ранее выступил против первого указа президента об ограничениях на въезд в страну.

Решение Уотсона стало очередным поражением Трампа, который пытается приостановить иммиграцию из стран, подверженных влиянию терроризма, чтобы дать разведывательному сообществу время на разработку процедур «тщательнейших проверок», которые должны гарантировать, что террористы не проникнут в США, пользуясь легальной иммиграционной системой.

Критики видят в ограничениях на въезд незаконные запреты на мусульман, развивающие предвыборные заявления президента о прекращении допуска последователей ислама в США.