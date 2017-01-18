Кандидат в постпреды США заявит, что американцы «устали» от ООН

Ожидается, что Никки Хейли охарактеризует недавнее принятие резолюции, осуждающей Израиль, как «ужасную ошибку»
Никки Хейли, которую Дональд Трамп предложил назначить на должность постоянного представителя США при ООН, вслед за избранным президентом осудит позицию всемирной организации в отношении Израиля и заявит на слушаниях Сената по ее утверждению в среду, что американцы «устали» от ООН.
Восходящей звезде Республиканской партии, Хейли предстоит ответить на жесткие вопросы членов комитета Сената по международным отношениям.
«Принятие резолюции ООН №2334 в декабре было ужасной ошибкой, осложнившей достижение мирного соглашения между израильтянами и палестинцами», – заявит Хейли, согласно подготовленному тексту ее выступления.
Обещая работать с Конгрессом в целях реформирования мировой организации, Хейли скажет: «Американцы видят несправедливое отношение ООН к Израилю, ее неспособность предотвратить ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, ее расточительство и коррупцию, и они устали».