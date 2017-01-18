Кандидат в постпреды США заявит, что американцы «устали» от ООН

Никки Хейли, которую Дональд Трамп предложил назначить на должность постоянного представителя США при ООН, вслед за избранным президентом осудит позицию всемирной организации в отношении Израиля и заявит на слушаниях Сената по ее утверждению в среду, что американцы «устали» от ООН.

Восходящей звезде Республиканской партии, Хейли предстоит ответить на жесткие вопросы членов комитета Сената по международным отношениям.

«Принятие резолюции ООН №2334 в декабре было ужасной ошибкой, осложнившей достижение мирного соглашения между израильтянами и палестинцами», – заявит Хейли, согласно подготовленному тексту ее выступления.

Обещая работать с Конгрессом в целях реформирования мировой организации, Хейли скажет: «Американцы видят несправедливое отношение ООН к Израилю, ее неспособность предотвратить ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, ее расточительство и коррупцию, и они устали».