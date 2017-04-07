Посол США в ООН назвала ракетный удар по Сирии «полностью оправданным»

Предотвращение использования химического оружия жизненно важно для национальной безопасности США, отметила Никки Хейли
НЬЮ-ЙОРК – Как сообщило агентство Reuters, в пятницу посол США в ООН Никки Хейли заявила, что ракетный удар Соединенных Штатов по авиабазе сирийского режима в ответ на химатаку был «взвешенным» и «полностью оправданным» шагом.
По словам посла, «Асад сделал это (применил химическое оружие), потому что был уверен, что сможет избежать последствий. Он знал, что Россия его поддержит. Однако ситуация резко изменилась».
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«Мы готовы предпринимать дополнительные меры, однако надеемся, что этого не потребуется, – сказала Хейли на заседании Совбеза ООН. – Соединенные Штаты не оставят без внимания случаи применения химического оружия. Предотвращение распространения и использования химического оружия является жизненно важным для обеспечения нашей национальной безопасности».
По мнению посла США в ООН, пришло время перевести ситуацию в Сирии «в новую фазу»: необходимо искать политическое решение этого ужасного конфликта.
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