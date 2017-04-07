Посол США в ООН назвала ракетный удар по Сирии «полностью оправданным»

НЬЮ-ЙОРК – Как сообщило агентство Reuters, в пятницу посол США в ООН Никки Хейли заявила, что ракетный удар Соединенных Штатов по авиабазе сирийского режима в ответ на химатаку был «взвешенным» и «полностью оправданным» шагом.

По словам посла, «Асад сделал это (применил химическое оружие), потому что был уверен, что сможет избежать последствий. Он знал, что Россия его поддержит. Однако ситуация резко изменилась».

«Мы готовы предпринимать дополнительные меры, однако надеемся, что этого не потребуется, – сказала Хейли на заседании Совбеза ООН. – Соединенные Штаты не оставят без внимания случаи применения химического оружия. Предотвращение распространения и использования химического оружия является жизненно важным для обеспечения нашей национальной безопасности».

По мнению посла США в ООН, пришло время перевести ситуацию в Сирии «в новую фазу»: необходимо искать политическое решение этого ужасного конфликта.