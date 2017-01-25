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Сенат утвердил Хейли послом США в ООН

Никки Хейли

Никки Хейли

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Некоторые заявления Хейли на слушаниях расходились с позицией президента Трампа

Сенат США практически единогласно утвердил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в ООН, направив восходящую звезду Республиканской партии представлять президента Дональда Трампа в организации, которую он критикует.

Кандидатуру Хейли поддержали 96 сенаторов, лишь 4 проголосовали против. Она произвела хорошее впечатление на законодателей в ходе слушаний по ее утверждению ранее в этом месяце.

45-летняя Хейли обещала добиваться реформирования ООН, бороться за права человека и поддерживать международные институты. Ее заявления зачастую расходились с позицией Трампа.

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