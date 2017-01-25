Сенат утвердил Хейли послом США в ООН

Сенат США практически единогласно утвердил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в ООН, направив восходящую звезду Республиканской партии представлять президента Дональда Трампа в организации, которую он критикует.

Кандидатуру Хейли поддержали 96 сенаторов, лишь 4 проголосовали против. Она произвела хорошее впечатление на законодателей в ходе слушаний по ее утверждению ранее в этом месяце.

45-летняя Хейли обещала добиваться реформирования ООН, бороться за права человека и поддерживать международные институты. Ее заявления зачастую расходились с позицией Трампа.