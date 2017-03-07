В Международном суде ООН Россия заявляет о непричастности к финансированию терроризма

КИЕВ – Россия отрицает правовую и фактологическую основу для рассмотрения Международным судом Организации Объединенных Наций аругментов, на которых настаивала Украина во время первого дня слушаний в Гааге в рамках иска против России. Об этом сообщает Украинское национальное информационное агентство, цитируя 7 марта слова директора правового департамента министерства иностранных дел РФ Романа Колодкина.

Мы не видим ни правовой, ни фактической основы для таких мер

«Российская Федерация строго придерживается своих обязательств по обоим делам (нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. – Укринформ.), которые сейчас выдвигаются Украиной.

Поскольку, это не означает, что, как предположила вчера Украина, мы должны каким-то образом принять предписание относительно мер пресечения. Мы не видим ни правовой, ни фактической основы для таких мер», – заявил Роман Колодкин во время выступления в Гааге.

Роман Колодкин отметил, что в своем иске против России Украина якобы «хочет соединить две разные ситуации, управляемые различными правовыми инструментами», сообщает Укринформ.

Напомним, что 6 марта 2017 года в международном суде ООН начались слушания о применении временных мер в деле «Украина против Российской Федерации» для привлечения российской стороны ответственности.

Украина готова привлечь Россию к ответственности «за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму». Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Украины к иску, который 16 января 2017 года был направлен в международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге.

Как сообщает Радио ООН, заявление Украины в международном суде ООН сопровождалось также просьбой об указании «временных мер».

«Суд может указывать «временные меры» по просьбе одной из сторон или по своей собственной инициативе, если он считает, что права, которые составляют предмет решения, которое он должен впоследствии вынести по существу дела, находятся под непосредственной угрозой.

Цель этих мер – своего рода временный судебный запрет, "замораживание" развития ситуации до тех пор, пока суд не вынесет окончательного решения по спору», – объясняет Радио ООН начальник департамента общественной информации суда Андрей Поскакухин.

Радио ООН отмечает, что 8марта Украина снова выступит на суде со своими аргументами, а 9 марта – Россия. По окончании выступлений каждая из сторон представит свои заключения, в которых они конкретно укажут, о чем они просят суд. Суд затем удалится на совещание, подчеркивается в материале Радио ООН.

Реакция украинской стороны

«Ложью, которую слышит весь мир» называет выступление российских представителей в международном суде ООН первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

И как важно, что это ложь, которую смеют озвучивать московские лжецы теперь в суде, слышит весь мир

«Друзья, слушаем трансляцию, конспектируем, это важно для развенчания каждого слова российской лжи. И как важно, что это ложь, которую смеют озвучивать московские лжецы теперь в суде, слышит весь мир», – отметила Ирины Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Требования, которые выдвигает Украина в международном судебном процессе, должны обязать Россию прекратить поставки оружия и оказание поддержки террористам на востоке Украины, обеспечить установление эффективного контроля за своей границей и остановить нарушения прав украинцев и крымских татар по этническому признаку на оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Украины 7 марта.

«Комментируя начало международного судебного процесса против Российской Федерации, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил: "Обострение ситуации в городе Авдеевка требует от нас решительных действий по защите гражданского населения от террористических атак, перекрытия каналов поставки боевикам оружия, в том числе путем привлечения международного сообщества к этому процессу"», – подчеркивается в сообщении генпрокуратуры Украины.

Основная задача суда ООН – установить факт нарушений

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отмечает, что Украина подала иск в рамках нарушений двух конвенций ООН – о международной борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

есть достаточно оснований говорить, что, начиная с февраля 2014 года, и позже, когда Россия установила свой контроль, на полуострове были зафиксированы различные формы дискриминации по политическому по этническому по многим другим признакам

«Рассмотрение иска идет сразу по двум направлениям. Действительно, что касается Крыма, есть достаточно оснований говорить, что, начиная с февраля 2014 года, и позже, когда Россия установила свой контроль, на полуострове были зафиксированы различные формы дискриминации по политическому по этническому по многим другим признакам.

В подготовке этого иска – использовались данные правозащитных организаций, в том числе и ежемесячные мониторинговые отчеты Крымской правозащитной миссии в сфере защиты прав человека в Крыму», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Ольга Скрипник отмечает, как достаточно высокие шансы украинской стороны доказать факты расовой дискриминации в иске, поданном в международный суд ООН.

«Есть много фактов, которые подтверждают, начиная от конкретных уголовных дел, где людей лишают прав на справедливый суд по конкретным признакам, либо потому, что они украинцы, или они крымские татары, или они поддерживают проукраинскую позицию.

Есть факты препятствованию в реализации экономических прав, огромное количество преследований людей за их взгляды, за свободу слова украинских активистов», – перечисляет Ольга Скрипник факты нарушений на аннексированном крымском полуострове.

Выполнение решения суда – этот вопрос, по мнению Ольги Скрипник, волнует не только украинское общество.

«Основная задача суда ООН – установить, есть нарушения или нет, и сам факт, если международный суд признает, что Россия нарушает конвенцию ООН, – это важный механизм, который можно использовать дальше и применять в различных ограничительных политических мерах в отношении России.

Если говорить о механизмах после окончания суда, то можно предположить, что решение суда ООН позволит задействовать механизм выплат компенсаций людям, которые стали жертвами определенных нарушений», – подчеркивает Ольга Скрипник.

Ольга Скрипник говорит о том, что решение международного суда ООН позволит выработать механизм давления не только на Россию, но и определит стратегию переговоров с американскими и европейскими партнерами в сфере поиска эффективного механизма давления на Россию.

О готовности России брать на себя ответственность

Украинский дипломат Вадим Трюхан отмечает позитивные стороны международного судебного процесса, который инициировал официальный Киев.

Слушания, которые проходят в Гааге, не ограничиваются применением предстоящего решения «по сути», но предполагают реализацию временных норм, которые в свою очередь должны привести к противодействию нарушениям со стороны России

«Разговор идет не обо всем комплексе последствий, которые возникли в связи с агрессией России, а только в отношении тех, которые подпадают под действие двух конвенций ООН – про запрет финансирования поддержки терроризма и проявления форм дискриминации.

Слушания, которые проходят в Гааге, не ограничиваются применением предстоящего решения «по сути», но предполагают реализацию временных норм, которые в свою очередь должны привести к противодействию нарушениям со стороны России», – говорит Вадим Трюхан корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вадим Трюхан называет «позитивным» тот факт, что Украина обратилась с иском в международный суд ООН, и получила возможность аргументировано доказать факты агрессии России.

«Это хорошо, что Украина учла ошибки, которые были допущены в 2011 году Грузией, иск которой был отклонен международным судом ООН в связи с тем, что Грузия не прошла процедуру добровольного урегулирования конфликта переговорным процессом.

Сегодня мы видим внимание международного сообщества к украинской проблеме, это стимулирует украинскую сторону лучше и фактажно демонстрировать доказательства российской агрессии на протяжении последних трех лет», – считает Вадим Трюхан.

Украинский дипломат подчеркивает важность участия России в этом процессе. По словам Вадима Трюхана, это говорит о желании «России брать на себя ответственность за решение, которое будет вынесено судом, каким бы оно не было».

«В течение последних нескольких лет Россия ведет непрогнозированную политику и игнорирует существующую систему международного права, можно предположить, что на любой стадии судебного процесса она может выйти из него или откажется выполнять его решения.

Для Украины важно, чтобы вопросы, связанные с ответственностью за ведение войны и агрессией, которые привели к тяжелым последствиям и нарушению прав человека в Крыму, были юридически закреплены. Тогда ответственным политикам демократических стран мира будет очень сложно говорить о снятии санкций», – утверждает Вадим Трюхан.