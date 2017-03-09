В Гааге Россия отрицает причастность к поставкам оружия донбасским сепаратистам

КИЕВ – Россия отрицает свою причастность к поставкам оружия сепаратистам на востоке Украины и обвиняет украинскую сторону в неизбирательных обстрелах, которые привели «к большому количеству смертей и ранений гражданских лиц». Подобного рода заявления сделал на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге 9 марта представитель российской стороны Сэмюэл Уордсуорт (Samuel Wordsworth).

«В соответствии с собственными доказательствами Украины, Украина сама, как минимум, причастна к неизбирательным обстрелам, приведшим к большому количеству смертей и ранений гражданских лиц», – заявил Сэмюэл Уордсуорт, сообщает информационное агентство УНИАН.

Он отметил, что нельзя полагаться на обвинения с украинской стороны о поставках Россией вооружения в так называемые ДНР-ЛНР. «Вам показали письмо от главы «ЛНР» российскому депутату Сергею Миронову, в котором он благодарил за помощь, и это вам представили в качестве доказательства финансирования терроризма», – отметил представитель российской стороны на суде в Гааге.

Сэмюэл Уордсуорт также отверг обвинения в адрес России в поставке системы «Бук», из которого был сбит рейс МН17 Малазийских авиалиний, на борту которого находились 298 пассажиров и членов экипажа.

Как ожидается, Международный суд ООН огласит решение по иску Украины против России максимум через два месяца. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. «Полтора-два месяца максимум. Эти решения выносятся безотлагательно и должны быть выполнены обязательно и не подлежат обжалованию», – сказала Марьяна Беца.

Она уточнила, что нынешние слушания касались одного аспекта – введения временных предупредительных мер в отношении России.

Напомним, что Украина намерена привлечь Россию к ответственности «за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму». Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Украины к иску, который 16 января 2017 года был направлен в международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге.

Слушания по украинскому иску в Международном суде ООН начались 6 марта и завершились 9 марта 2017 года.

Россия и досье на Украину

Российские СМИ 9 марта сообщают, что Москва передала в Международный суд ООН документы, подтверждающие ее позицию по иску Украины. Об этом информационному агентству рассказал источник в российской делегации на слушаниях в Гааге.

То есть, если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства

«По словам собеседника агентства, досье содержит около 800 страниц. Он уточнил, что суд принимает только материалы, подлинность которых можно подтвердить с помощью открытых источников. Таким образом, среди документов есть скриншоты из соцсетей и архив новостей – в частности, украинских СМИ», – сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли признано решение Международного суда ООН российской стороной вне зависимости от его результата, пресс-секретарь президента РФ отметил, что «российская сторона является участником этого разбирательства».

«То есть, если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства», – пояснил Дмитрий Песков.

В Москве говорят о полезном вовлечении США

Вместе с тем, как сообщает информационное агентство «Интерфакс», в Москве считают, что вовлечение США в усилия по реализации «Минских соглашений» по урегулированию конфликта в Донбассе было бы полезным. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на пресс-конференции в четверг.

«Я убежден, что то или иное вовлечение Соединенных Штатов в дальнейшие усилия по безусловному выполнению «Минских договоренностей» было бы весьма и весьма полезным», – сказал Сергей Лавров.

Российский министр напомнил, что параллельно с «Нормандским форматом» между Москвой и Вашингтоном установлен канал двусторонних консультаций.

«Могу только сказать, что эти консультации шли в том же русле, что и подходы, формируемые в рамках «Нормандского формата» с целью полного выполнения "Минских договоренностей"», – отметил Сергей Лавров.

Украина: требования остаются неизменными

Исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук говорит о международном юридическом прецеденте, в случае, если суд удовлетворит иск Украины.

Невозможен обмен – например, признаем Крым российским в обмен на Донбасс украинский. Не может быть и речи о формате «искупления вины» в одной части проблемы за счет компенсации в другой

«Решение суда основывается на аргументах и фактах. Конечно, никто не принудит страну, которой выдвигаются претензии, брать и выполнять решение суда. Но не выполнять его тоже невозможно – это будет повод для очередного политического давления на субъект международного права», – говорит Светлана Конончук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Светлана Конончук считает, что в случае неполного или частичного удовлетворения украинского иска, Запад по-прежнему будет требовать от России отказаться от аннексии Крыма и прекратить поддержку сепаратистов в Донбассе.

«Невозможен обмен – например, признаем Крым российским в обмен на Донбасс украинский. Не может быть и речи о формате «искупления вины» в одной части проблемы за счет компенсации в другой. Не думаю, что прекращение поддержки сепаратистов в Донбассе может быть поводом для того, чтобы была признана незаконная аннексия Крыма», – подчеркивает Светлана Конончук.

Она считает, что Россия может предъявить встречный иск Украине, тем самым попытаться затянуть международный судебный процесс.

Юридическое решение в политической плоскости

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов считает, что суд в Гааге позволяет юридически закрепить факт признания агрессии России.

Но в данном случае важно, что судебное решение – это сигнал для всего мира, это основание, которое нужно предъявлять адвокатам и партнерам на Западе

«На политическом уровне есть резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, официальные документы Европейского Союза, Совета Европы, в которых действия России именуются агрессией. И нынешний судебный процесс идет на фоне этого признания и вопреки критики о том, что он должен был состояться раньше. На этом суде факты, доказательства российской агрессии, помимо представленных украинской стороной, собраны и представителями западных стран», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Леонов, что сегодня сложно говорить о том будет ли имплементировано решение Международного суда ООН.

«Россия уже заявила, что она согласится с решением суда. Но мы помним, что когда Россия начала проигрывать в деле ЮКОСа в Европейском суде по правам человека, она посчитала необходимым не признавать решения ЕСПЧ. Сегодня также нет никаких гарантий, что Россия снова не откажется от выполнения решения суда. Но в данном случае важно, что судебное решение – это сигнал для всего мира, это основание, которое нужно предъявлять адвокатам и партнерам на Западе», – отмечает Александр Леонов.

Эксперт считает, что если суд поддержит доводы Украины о необходимости привлечь Россию за поддержку терроризма в Донбассе, то любые контакты с Москвой будут трактоваться однозначно: «Как связи со страной, которая поддерживает терроризм. Украина в таком случае получит дополнительные козыри», – утверждает Александр Леонов.

В Фейсбуке о суде в Гааге

Тратой времени и созданной в обществе иллюзией называет политолог Петр Олещук веру в то, что Россию можно осудить в международном суде.

«Россию осудить нельзя. Повлиять на нее юридически, дипломатично или политически тоже нельзя», пишет Петр Олещук на своей странице в Фейсбуке. Только мощный экономический прессинг и другие жесткие меры могут изменить ситуацию, однако судиться с Россией не только «можно, но и, пожалуй, нужно», полагает политолог.

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что доказательства, приведенные российской стороной в Международном суде ООН по искам о нарушение Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, не выдерживают критики.

«Россия отрицает и наличие в Донбассе своих военных. Здесь можно в очередной раз напомнить о «заблудившихся» на Донбассе военных, а также признание Путина о том, что РФ готовила спецоперацию по оккупации полуострова», – отмечает Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке.

Она считает, что по «крымскому вопросу» российские докладчики вообще проигнорировали доводы Украины о нарушении Россией прав крымских татар.