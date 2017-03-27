Владимир Гройсман: «Мы начинаем новую страницу в истории объединения ГУАМ»

КИЕВ – Украина, Грузия, Молдова и Азербайджан подписали Соглашение о создании Зоны свободной торговли в рамках Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ. Об этом представители исполнительных ветвей власти четырех республик договорились на Первом саммите стран ГУАМ на уровне глав правительств, который прошел в Киеве 27 марта.

«Сегодня происходит важное событие. Мы провели важный саммит и подписали документы, которые позволят углубить сотрудничество наших стран. Мы ускоряем внедрение Зоны свободной торговли в рамках ГУАМ, мы проанализируем, какие есть возможности для улучшения нашей транспортной логистики. Потенциал наших государств позволит достичь большего. Мы будем делать все, чтобы наполнить этот формат новой энергией. Мы начинаем новую страницу в истории объединения ГУАМ», – отметил председатель правительства Украины Владимир Гройсман.

Пресс-служба правительства Украины сообщает, что участники саммита подписали два международных документа, которые относятся к сфере координации действий сторон, созданию Зоны свободной торговли между государствами ГУАМ, а также Протокол между таможенными администрациями государств- членов ГУАМ о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур.

«Потенциал наших государств позволит достичь большего. Мы будем делать все, чтобы наполнить этот формат новой энергией. Мы начинаем новую страницу в истории объединения ГУАМ»

«Подписанные документы позволят уже в этом году ввести полноценную работу Зоны свободной торговли между странами ГУАМ и повысить товарооборот между странами, который на сегодняшний день составляет более 1,7 миллиардов долларов. Сотрудничество таможенных администраций будет способствовать развитию взаимной торговли, оживлению транспортных возможностей для объединения стран и третьих стран, заинтересованных в транспортировке своих грузов по региону», – сообщает интернет-портал украинского правительства.

Участники ГУАМ – о перспективах

Как сообщает пресс-служба правительства Молдовы, «стороны также провели обмен мнениями по организации партнерства за демократию и экономическое развитие – ГУАМ – c Соединенными Штатами и Японией, а также о сотрудничестве с другими региональными организациями, такими, как страны Вышеградской группы».

В ходе выступления в Киеве, премьер-министр Грузии отметил важность активизации сотрудничества в рамках ГУАМ, а также указал на «необходимость использовать потенциал организации».

«Участники форума однозначно признают, что Организация нуждается в новом импульсе и более активных подходах в различных секторальных областях для того, чтобы обеспечить полное использование потенциала ГУАМ и потенциал наших стран», – заявил Георгий Квирикашвили (Giorgi Kvirikashvili), отмечает пресс-служба правительства Грузии.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, в ходе встречи Петра Порошенко с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, премьер-министром Молдовы Павлом Филипом и вице-премьер-министром Азербайджана Исметом Абасовым, стороны обсудили активизацию экономического измерения, усиление сотрудничества в сфере безопасности как в формате ГУАМ, так и Восточного партнерства, создание Регионального центра Восточного партнерства по борьбе с киберпреступностью, координацию взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.

Участники встречи с президентом Петром Порошенко подтвердили «солидарную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно- признанных границ государств-участников ГУАМ», отмечается в сообщении пресс-службы украинского президента.

Перспективы ГУАМ: от экономики до военно-технического сотрудничества

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов считает, что возобновление отношений в межгосударственном формате ГУАМ позволит говорить об укреплении не только экономических или торговых связей.

«Тема оккупированных и аннексированных территорий в результате «гибридной войны», которую очень серьезно изучают в НАТО, может создать новые грани сотрудничества в рамках ГУАМ. От координации усилий до вопросов возврата оккупированных территорий, противостояния гибридным угрозам. Очевидно, что раньше ГУАМ базировался для Украины на попытке отстоять свою энергонезависимость. С украинской стороны на протяжении многих лет были попытки найти понимание общих позиций с Азербайджаном. Сейчас, поскольку Украина удаляется от России, и многие связи разорваны, появляется поле для широкой деятельности во всех ее проявлениях и новой повестке дня ГУАМ. Вопрос сейчас в том насколько далеко готовы пойти партнеры ГУАМ?» – подчеркивает Александр Леонов.

«Тема оккупированных и аннексированных территорий в результате «гибридной войны», которую очень серьезно изучают в НАТО, может создать новые грани сотрудничества в рамках ГУАМ»​

Он считает, что каждая из стран имеет свои проблемы и разный уровень влияния и угроз со стороны России.

«Главные усилия со стороны Украины следовало бы направить на развитие отношений с Азербайджаном, реализовать энергопроекты, на основе которых и создавался ГУАМ, развивать экономическое сотрудничество, – в конце прошлого года было принято решение продавать Азербайджану украинские самолеты производства корпорации «Антонов». Киеву есть что предложить Баку в военно-технической сфере: у нас достаточно высококлассной техники, которая прошла апробацию в военных действиях. Думаю, что такие отношения были бы полезными и двухсторонними», – утверждает Александр Леонов.

Он предполагает, что в формате отношений ГУАМ Украина и Азербайджан могли бы выстроить «главную ось» – поскольку эти две страны обладают наибольшим экономическим и политическим потенциалом.

Объединение на фоне агрессии России

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас говорит о том, что агрессия России, оккупированные территории – это главные факторы, который сегодня подтолкнули четыре страны активизировать объединение ГУАМ.

«Проблемы оккупированных и аннексированных Россией территорий – Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха, Донбасса и Крыма – это главный и объединяющий фактор для стран. В столицах ГУАМ понимают, что Россия – агрессор и не остановится. Даже имея с ней добрососедские отношения, никто не гарантирует безопасности в будущем. Как только Россия захочет или отнять кусок территории или навести «порядок» – она это сделает в странах, а «пятая колона» будет осуществлять сценарии Кремля», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

«Проблемы оккупированных и аннексированных Россией территорий – Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха, Донбасса и Крыма – это главный и объединяющий фактор для стран. В столицах ГУАМ понимают, что Россия – агрессор и не остановится»​

Алексей Курпас считает, что экономический потенциал стран позволяет говорить о создании различных межотраслевых проектах, однако путь от идеи к реализации – довольно сложный.

«Как минимум, общие экономические проекты усложняет тот факт, что страны не граничат между собой – соседями было бы проще для развития мощного экономического сотрудничества. Если ГУАМ будет активно продвигаться, то, возможно, это будут не разрозненные голоса из бывших республик СССР, а это будет некое экономическое объединение, на которое по-другому смогут посмотреть в Европе. Если брать во внимание, что Грузия и Молдова уже получили безвизовый режим, а Украина на пути к этому, лояльность, возможно, и преференции со стороны Европейского Союза будут пропорционально возрастать росту доверия и экономических отношений внутри ГУАМ», – считает Алексей Курпас.

Вместе с тем, Алексей Курпас считает, что участники этого межгосударственного объедения довольно прагматично подходят к своему участию, и готовы будут реализовывать свой сценарий.

«В странах прекрасно понимают, что вместе могут выкарабкаться из сложившихся ситуаций, только, найдя выгоду для себя во взаимных отношениях – экономике, торговле, военном сотрудничества, внешних связях. Украина, конечно, мотивирована найти свои рынки сбыта для продукции, после прекращения торговых отношений с Россией», – подчеркивает Алексей Курпас.

«В странах прекрасно понимают, что вместе могут выкарабкаться из сложившихся ситуаций, только, найдя выгоду для себя во взаимных отношениях – экономике, торговле, военном сотрудничества, внешних связях»

«В странах прекрасно понимают, что вместе могут выкарабкаться из сложившихся ситуаций, только, найдя выгоду для себя во взаимных отношениях – экономике, торговле, военном сотрудничества, внешних связях»

О силе и потенциале ГУАМа, по мнению Алексея Курпаса, можно будет судить в 2018 году, после выборов президента в России.

«Он может стать мощной силой – политической и экономической, а может снова, как это уже не раз было, залечь в спячку», – утверждает Алексей Курпас.

Напомним, что следующие президентские выборы в России должны состояться 11 марта 2018 года.