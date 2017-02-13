Адель получила «Грэмми» в трех основных номинациях

Британская певица Адель завоевала три основных премии «Грэмми» – за лучший альбом года, запись года и песню года, победив Бейонсе во всех трех номинациях. Ежегодная, 59-я по счету, церемония вручения премий музыкальной индустрии прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Получая премию за лучшую запись года, Адель сказала: «Моя мечта и мой кумир – это Королева «Б» (прозвище Бейонсе – ГА), и я хочу, чтобы ты была моей мамочкой».

Чуть раньше на церемонии прозвучало выступление самой Бейонсе, ставшее одой материнству. Зрители могли увидеть округлившийся живот певицы, которая вынашивает близнецов. Бейонсе получила награду в номинации «Лучший альбом в жанре современной городской музыки» за альбом Lemonade.

Адель также победила в номинациях «Лучшее сольное исполнение» и «Лучший поп-альбом».

Вручение премий «Грэмми» считается самой важной церемонией в мире музыки, и воскресное шоу не разочаровало зрителей. Оно было наполнено восхитительными выступлениями, в том числе в память об умерших артистах. Леди Гага выступила совместно с группой Metallica, а Бруно Марс исполнил композицию покойного Принса. Адель исполнила песню в память о Джордже Майкле. Вскоре после начала выступления она прервалась из-за технических накладок. «Я не могу все испортить ради него», – сказала она перед тем, как начать снова.

Chance the Rapper получил три награды, в том числе в номинации «Лучший новый исполнитель». Уникальность ситуации состоит в том, что его диски не продавались, а композиции – не скачивались. 23-летний рэппер распространяет свою музыку только через потоковое вещание.

Песня Blackstar покойного Дэвида Боуи принесла ему награду в номинациях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая рок-песня».

Младшая сестра Бейонсе Соланж с ее песней Cranes in the Sky победила в номинации «Лучшее исполнение в жанре ритм-н-блюз».

Премия за лучшее исполнение в жанре кантри досталась Марен Моррис за песню My Church. Принимая награду, Моррис рассказала, что 11 лет назад она была участницей первого лагеря «Грэмми», где молодых людей обучали музыкальному бизнесу.

Ведущим церемонии этого года стал Джеймс Корден.

В отличие от церемонии вручения премий «Золотой глобус», прошедшей ранее в этом году, участники «Грэмми» по большей части избегали политических заявлений, пока на сцену не вышла группа A Tribe Called Quest.

Баста Раймс постоянно называл президента Дональда Трампа «президент Агент Оранж», а группа крайне критично отозвалась о недавнем указе президента о запрете на въезд в США жителей семи стран с мусульманским большинством. Баста Раймс назвал решение «запретом на мусульман».

Рэпперы постоянно скандировали «Мы, народ» и завершили свое выступление призывами «Сопротивляйся! Сопротивляйся! Сопротивляйся!», ставшими лозунгом выступающих против политики Трампа.

Предыдущие участники шоу намекали на Трампа, но редко упоминали его.

Выступление Кэти Перри включало несколько политических посланий и демонстрацию преамбулы к Конституции США.

Но в отличие от январских церемоний вручения премий Гильдии киноактеров США и премий «Золотой глобус», лауреаты не фиксировались на Трампе в своих выступлениях при получении наград.