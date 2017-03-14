Сенатор Грэм предъявил ФБР ультиматум

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил во вторник, что у главы ФБР могут быть «очень серьезные проблемы», если он немедленно не предоставит законодателям «копии любых ордеров и судебных решений», имеющих отношение к организации прослушивания в избирательном штабе Дональда Трампа.

На прошлой неделе Грэм, возглавляющий в верхней палате Конгресса подкомитет по проблемам преступности и терроризма, вместе с сенатором-демократом Шелдоном Уайтхаусом обратились к директору ФБР Джеймсу Коми и Дане Боэнте, исполняющему обязанности заместителя генерального прокурора США, потребовав предъявить «любые улики, подтверждающие или опровергающие» заявления президента Трампа.

Напомним, утром 4 марта глава Белого дома обвинил в серии «твитов» своего предшественника Барака Обаму в том, что он отдал распоряжение об прослушивании предвыборного штаба республиканского кандидата.

Через несколько дней в специальном заявлении от имени президента США «комитетам по делам разведки» обеих палат Конгресса, ведущим расследование возможного вмешательства России в выборы 2016 года, было поручено выяснить, превысил ли прежний «глава исполнительной власти свои полномочия», отдав такое распоряжение.

Законодательство США запрещает президенту выпускать какие-либо приказы, связанные с негласной слежкой за подозреваемыми, действующими на территории Соединенным Штатам.

Такое право могут получить только полиция и спецслужбы после получения соответствующего ордера, выдаваемого судом по негласному наблюдению в интересах внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Court). В противном случае любое распоряжение об организации подобной слежки в США считается федеральным уголовным преступлением.

В письме на имя директора ФБР и исполняющего обязанности заместителя генпрокурора, сенаторы Грэм и Уайтхаус заявили, что расценивают «любое использование власти для организации прослушивания в политических целях», как «серьезное преступление».

«Мы будем также обеспокоены, если выясним, что суду были предоставлены достаточные доказательства, свидетельствующие о криминальных действиях или контактах с иностранными государствами...самого президента Трампа, его избирательной кампании или (кого-либо) в здании Trump Tower», - отметили сенаторы, потребовав предоставить им «любые, связанные с этими обвинениями» документы.

Во вторник сенатор Грэм предупредил журналистов, что на следующий день возглавляемый им подкомитет проведет слушания под названием «Действия России по подрыву демократий», и он ожидает, что директор ФБР официально ответит на его письмо еще до начала этих слушаний.

При этом законодатель особо подчеркнул, что именно подкомитет по по проблемам преступности и терроризма осуществляет надзор за деятельностью спецслужбы.

«Наша юрисдикция распространяется на действия ФБР, - пояснил Линдси Грэм представителям СМИ. – Мне очень нравится директор (ФБР) Коми...но если он не ответит на наш запрос, я буду требовать создания специальной совместной комиссии».

В состав подобной комиссии входят представители обеих палат Конгресса, имеющие полномочия использовать для проведения специальных расследований полномочия всех без исключения комитетов.

В аппарате сенатора уточнили, что Линси Грэм «уже давно» настаивает на создании специальной комиссии для «расследования всего комплекса вопросов, связанных с Россией».

В ФБР пока отказались прокомментировать заявление сенатора.