Революция достоинства в Украине и московский суд

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего народного депутата Верховной Рады (вначале – от блока Юлии Тимошенко, затем – от Партии регионов) Владимира Олейника о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом, сообщил во вторник, 27 декабря, портал Корреспондент.нет.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», – цитирует агентство «Интерфакс» выдержку из определения, вынесенного судьей Анной Шипиковой.

Рассмотрение иска экс-депутата началось 15 декабря. На заседаниях в качестве свидетеля выступал экс-президент Украины Виктор Янукович, живущий сейчас, как Олейник и многие другие представители руководства страны, в России.

Напомним, что в США и странах Европы события февраля 2014 года не считают государственным переворотом, поскольку Виктор Янукович бежал из страны и самоустранился от исполнения обязанностей президента.

Руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман убежден, что проходящий в российской столице судебный процесс не имеет отношения к правовой проблематике.

«Территория Майдана незалежности, как и вся территория Украины, не находится под юрисдикцией московского суда, – пояснил он в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки». – Данный суд может рассматривать только преступления и нарушения, совершенные на территории России против граждан нашей страны».

«Он (процесс) нужен для того, чтобы у всех этих пропагандистов, яростно орущих по телевизору, было больше оснований орать, – подчеркивает Гозман. – Никакого другого смысла в этом нет».

По мнению Леонида Гозмана, самый факт процесса свидетельствует о том, что он охарактеризовал как «неадекватность российского политического руководства – по крайней мере, той его части, которая отдала это распоряжение».

«Никто же не думает, – продолжал руководитель «Союза правых сил», – что суд по собственной инициативе вынес подобное решение. Ясно, что было распоряжение откуда-то сверху. От той части руководства страны (я не знаю, входит в нее президент или нет), отдавшей такой приказ».

По словам политика, власть лишний раз показала, что в стране нет суда.

«Трудно себе представить большее унижение института суда, чем то, какое он испытал, приняв по приказу сверху такое идиотское решение», – подчеркнул Леонид Гозман.

Член совета Правозащитного центра «Мемориал» и руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» Сергей Давидис уверен, что смена власти в Украине уже неоднократно легитимизирована голосованием на выборах президента и Верховной Рады. Причем, выборами, которые были признаны мировой общественностью объективными и честными, уточнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

«А с другой стороны, это абсолютно не дело Российской федерации –выносить решения по поводу того, каким образом сменилась власть в другом государстве», – констатирует правозащитник.

Российское руководство не раз называло февральские события в Киеве в 2014 году «переворотом». Но в Кремле также признали итоги досрочных президентских выборов и победу на них Петра Порошенко.

По мнению Сергея Давидиса, суд потребовался в политических целях, и, возможно, в интересах эмигрантов из Украины – Олейника, Януковича и других лиц, которые участвовали в этом процессе.

«Вне сомнения, суд состоялся исключительно по указанию с самого верха, из Кремля, – считает Давидис. – Если я сейчас приду в российский суд и стану требовать чего-то подобного в отношении, например, Февральской революции (1917 года), то что мне ответят? Вызовут санитаров психиатрической службы. Хотя мое требование ничем не отличается от иска с целью признать Евромайдан переворотом. Безусловно, российские суды не должны принимать на себя такие бредовые обязанности – выяснять историческую правду по вопросу, не касающемуся Российской Федерации».

Разумеется, была отмашка высшего руководства на то, чтобы в суде приняли заявление Олейника вопреки стандартной практике и закону, считает Сергей Давидис.

«Про российскую судебную систему все достаточно хорошо известно – оно полностью зависимое и управляемое. Этот конкретный кейс можно воспринимать, скорее, как казус. Но, к сожалению, также российские суды ведут себя и в уголовных процессах, где на кону оказываются судьбы людей», – подчеркивает правозащитник.