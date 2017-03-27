Юридический комитет Сената США отложил решение по кандидатуре Горсача: противостояние демократов растет

Сенатский Юридический комитет отложил принятие решения по кандидатуре Нила Горсача, номинированного президентом США Дональдом Трампом на пост верховного судьи. Демократы продолжают возмущаться отказом республиканцев рассмотреть кандидата, номинированного на тот же пост бывшим президентом Бараком Обамой более года назад, после смерти судьи Антонина Скалиа.

В понедельник демократы воспользовались своим правом отложить комитетские дебаты и голосование по кандидатуре Горсача на неделю в связи с возникновением еще больших разногласий по поводу номинированного судьи апелляционного суда. Усиление противостояния может привести к беспрецедентной смене процедуры голосования в Сенате.



Самый высокопоставленный демократ в сенатском Юридическом комитете Дайан Файнстайн из штата Калифорния отметила, что после смерти Скалиа в феврале прошлого года многое прояснилось, добавив: «Я не уверена, что большинство (республиканцев) это понимает, а если и понимает, то их это не волнует».

По словам Файнстайн, номинированный Обамой на пост верховного судьи Меррик Гарланд был высококвалифицированным кандидатом, однако слушаний по его номинаций не состоялось. Республиканцы настояли, что нельзя рассматривать какие-либо кандидатуры на пост верховного судьи в разгар президентской избирательной кампании. Сенатор зачитала длинный список судей, начиная со времени президентства Джорджа Вашингтона, когда судьи Верховного суда были утверждены в последний год президентского срока.

«Если посмотреть на прецеденты, стоит обратиться к этому списку, – сказала Фанйстан, продемонстрировав сам документ. – Вы, наверное, можете представить, что чувствовали мы (демократы), за все прошедшее время (со смерти судьи Скалиа), однако было принято решение отказать президенту Обаме в возможности номинировать кандидата в Верховный суд во время последнего года его второго срока на посту президента США».

Председатель Юридического комитета, сенатор-республиканец из штата Айова Чак Грассли находился в это время рядом с Файнстайн, однако ничего не сказал. В начале встречи он отметил, что Горсач будет достойным претендентом на должность верховного судьи.

«Мы все знаем о высокой квалификации судьи, – сказал Грассли. – Его послужной список говорит сам за себя. Однако на прошлой неделе (во время слушаний по утверждению кандидатуры Горсача) мы снова могли убедиться, насколько он вдумчивый, четко выражающий свои мысли и скромный человек. Совершенно очевидно, что он предан идее справедливого и беспристрастного суда».

В своем решении отказать в рассмотрении кандидатуры Гарланда республиканцы неоднократно ссылались на бывшего вице-президента Джо Байдена, который, будучи сенатором демократом в 1992 году, выступал против назначения судьи Верховного суда в случае, если такая вакансия появится в течение последнего года президентского срока Джорджа Буша-старшего. Предложение Байдена не было претворено в жизнь, так как до окончания срока Буша-старшего вакантных мест в Верховном суде не появилось. Тем не менее, это позволило республиканцам говорить о том, что требование Байдена создало прецедент в практике принятия решений Сената.



С начала слушаний на прошлой неделе демократы неизменно выступали против кандидатуры Горсача. Более того, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что его фракция намеревается требовать, чтобы для утверждения кандидатуры Горсача полным составом Сената, которое, вероятно, состоится в следующем месяце, проголосовало 60 сенаторов.

Если демократы прибегнут к этому методу, республиканцам, которые сейчас занимают 52 из 100 мест в Сенате, для утверждения Горсача на пост верховного судьи будет необходимо заручиться поддержкой 8 демократов. В то же время, республиканцы могут предотвратить применение «филибастера» – тактику обструкции, подчас используемой меньшинством для блокирования законопроектов, вносимых большинством. Они могут изменить сенатские правила, чтобы для утверждения кандидатуры потребовалось только одно голосование с простым большинством, и применить этот подход к Горсачу и в будущем к кандидатам на другие посты.



Смену правил голосования Сената называют «крайним средством» принятия решений, так как это изменит принципы работы Сената – законодательного органа, который за время своего существования всегда давал возможность меньшинству противостоять воле большинства.

Сами демократы прибегали к практике изменения правил голосования в 2013-м году, когда они контролировали Сенат, препятствуя применению республиканцами «филибастера» при принятии решений по всем предложенным президентом кандидатам, кроме кандидатов на пост верховных судей. Таким образом, демократы смогли утвердить номинированных бывшим президентом Обамой кандидатов, голосование по которым постоянно блокировалось республиканцами посредством «филибастера».



К этой же тактике обратились и республиканцы, что упростило утверждение номинированных президентом Трампом кандидатов.

