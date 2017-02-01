Президент США Дональд Трамп объявил номинанта в Верховный суд США – им стал Нил Горсуч, судья Федерального апелляционного суда в Денвере, штат Колорадо.

Выступая в Белом доме, Трамп напомнил, что он обещал американскому народу найти "самого лучшего судью в стране в Верховный суд" – и сдержал свое обещание.

В настоящее время в Верховном суде четыре консерватора и четыре либерала – Нил Горсуч является консерватором, и придерживается жесткой интерпретации Конституции.

49-летний Горсуч считается фаворитом консервативного движения - в 2013-м году он поддержал инициативу о предоставлении владельцам частных компаний права по религиозным соображениям не выполнять требование в рамках Закона о доступном здравоохранении предоставлять страховку, покрывающую средства контрацепции для женщин.

Одно из девяти мест в Верховном суде освободилось почти год назад в связи со смертью консервативного судьи Антонина Скалиа, который занимал свой пост более 30 лет.

При условии одобрения Сенатом, новый судья Верховного суда будет рассматривать такие горячо обсуждаемые вопросы, как право на аборт, религиозные права, права трансгендеров, смертная казнь и контроль за оборотом оружия.

49-летний Горсуч, которого прочат на замену ушедшего из жизни судьи Антонина Скалиа, занимает должность судьи 10-го окружного апелляционного суда в Денвере. В 2013-м году Горсуч поддержал инициативу о предоставлении владельцам частных компаний права по религиозным соображениям не выполнять требование в рамках Закона о доступном здравоохранении предоставлять страховку, покрывающую средства контрацепции для женщин.

Демократы в Сенате обещали блокировать выбор Трампа, обвиняя республиканцев в «краже места» в Верховном суде. Напомним, что в прошлом году тогдашний президент США Барак Обама номинировал на освободившийся пост судью апелляционного суда Меррика Гарланда, однако контролируемый республиканцами Сенат отказался рассматривать его кандидатуру, заявив, что судью должен назначить новый президент.

Сейчас демократы угрожают организовать филибастер и заблокировать номинированного Трампом кандидата. Лидер демократов в верхней палате Конгресса сенатор Чак Шумер заявил, что его партия намерена «бороться до последнего» против любой кандидатуры Трампа, которая «не представляет интересы большинства».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ответ заметил, что «весьма занятно, что партия, которая проповедует толерантность, уже выступает против неназванного кандидата».