Горсач продолжает уходить от ответов на сенатских слушаниях по его кандидатуре

В среду номинированный на пост верховного судьи США Нил Горсач продолжил уклоняться от ответов на вопросы демократов во время слушаний сенатского Юридического комитета.

В случае утверждения его кандидатуры, Горсач займет место в Верховном Суде, которые оставалось вакантным после смерти консервативного судьи Антонина Скалиа в прошлом году.

В ходе предвыборной кампании тогда еще кандидат Дональд Трамп пообещал в случае избрания президентом номинировать на этот пост юристов, которые будут привержены отмене исторического постановления Верховного Суда от 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое легализовало аборты.

Горсач не сообщил комитету свою позицию по абортам, однако подтвердил, что в настоящее время это закон является действующим: «Согласно решению Верховного суда по делу Роу против Уэйда, эмбрион не является человеком. Этот закон является действующим на территории страны. Я признаю действующий закон».

Горсач неоднократно предпочитал не раскрывать свою позицию и по ряду других вопросов, что вызвало растущее недовольство среди демократов.

Сенатор Патрик Лихи попросил номинированного кандидата высказать мнение по конституционной норме, которая запрещает президентам США принимать подарки от иностранцев – вопрос, которые вызвал обширные дискуссии среди юристов в связи с тем, что Трамп вел бизнес в разных странах мира.

«Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении, сенатор. Думаю, мне следует быть очень осторожным при озвучивании моей позиции, чтобы не помешать рассмотрению текущего дела или возможному рассмотрению дела судом в будущем», – сказал Горсач.

Демократов, включая сенатора Дайан Файнстайн, такие ответы не удовлетворили.

«Меня беспокоит, что вы, судя по моему опыту, как никто другой успешно избегаете любых деталей, – сказала сенатор Файнстайн. – Нам очень важно понимать вашу позицию по особенно важным на сегодняшний день проблемам».

Сенатор-республиканец Джон Корнин выступил в защиту кандидата: «Некоторые члены комитета утверждают, что вы скрываете свою философию в отношении права. Думаю, они невнимательно отнеслись к сказанному в ходе слушаний за прошедшие полтора дня. Мы не раз слышали, как вы поясняли свою правовую философию, а также на чем основана эта позиция».

Даже если демократы будут возражать против Горсача, заблокировать его кандидатуру на пост члена Верховного суда будет сложно. Республиканцы составляют большинство в Юридическом комитете Сената, и, таким образом, имеют достаточное количество голосов, чтобы вынести кандидатуру Горсача на голосование в полном составе Сената. Далее, республиканцы могут изменить правила общего голосования, чтобы не дать демократам возможности заблокировать его кандидатуру на финальном голосовании с помощью тактики филибастера - для нейтрализации с которой республиканцам необходимо будет набрать 60 голосов.