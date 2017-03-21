Нил Горсач: судьи не должны руководствоваться собственными убеждениями

ВАШИНГТОН – Судья федерального апелляционного суда Нил Горсач, которого президент Дональд Трамп хочет видеть в составе Верховного суда, продемонстрировал свои консервативные убеждения, выступив против того, чтобы судьи выносили решения, исходя из собственных взглядов.

Он заявил об этом в первый день слушаний по утверждению его кандидатуры в комитете Сената, мнения членов которого серьезно расходятся.

«Именно в этом органе представители народа в Конгрессе создают новые законы, – сказал Горсач. – Если бы судьи были лишь тайными законодателями, которые объявляют не то, что содержится в законе, а то, что им хотелось бы в нем видеть, сама идея власти волей народа и для народа оказалась бы в опасности».

Республиканские члены комитета Сената по вопросам судебной власти дали высокую оценку консервативной судебной философии Горсача, в то время как демократы выразили тревогу, что он усилит то, что они называют креном Верховного суда в сторону поддержки корпораций.

«Вне зависимости от ваших политических взглядов вас должна заботить защита конституционного порядка, и в первую очередь разделения властей», – сказал председатель комитета республиканец Чак Грассли.

«Наша задача состоит в том, чтобы оценить, каким образом решения этого кандидата отразятся на американском народе и будет ли он защищать юридические и конституционные права всех американцев, а не только богатых и могущественных», – заявила ведущий демократ в комитете Дайан Файнстайн.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил следующее относительно слушаний, посвященных утверждению Нила Горсача: «Президент с нетерпением ждет, когда судья Горсач продемонстрирует Сенату, каким экстраординарным дополнением к судейской коллегии он станет. И президент уверен, что кандидатура Горсача будет утверждена».

Республиканцы занимают сейчас 52 из 100 мест в Сенате. Демократы могут попытаться заблокировать назначение Горсача, применив «филибастер» – тактику обструкции, подчас используемой меньшинством для блокирования законопроектов, вносимых большинством. В этом случае для утверждения нового судьи может потребоваться не простое большинство, а 60 голосов.

Однако, пока неясно, будут ли демократы прибегать к этому старому методу. Кроме того, республиканцы могут изменить сенатские правила, чтобы для утверждения кандидатуры потребовалось только одно голосование с простым большинством.

В случае, если Горсач будет утвержден на пост, в Верховном суде восстановится консервативное большинство в пять голосов против четырех, существовавшее до смерти Скалиа.

Горсач ранее уже проходил процесс утверждения в Сенате. В 2006 году сенаторы утвердили его кандидатуру на пост в апелляционном суде Десятого федерального округа. До этого он занимал высокий пост в министерстве юстиции при администрации Джорджа Буша-младшего. В начале 1990-х годов номинант Трампа работал помощником судьи Верховного суда – Энтони Кеннеди.