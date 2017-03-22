Сенаторы Маккейн и Кардин обеспокоены судьбой адвоката Горохова

Председатель сенатского Комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн и член сенатского Комитета по международным отношениям Бен Кардин выступили с заявлением в связи с госпитализаций российского адвоката Николая Горохова, представляющего интересы матери погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Накануне стало известно, что Горохов попал в реанимацию с тяжелыми травмами, полученными в результате падения из окна его московской квартиры.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Николай Горохов – храбрый адвокат, добивавшийся справедливости в отношении семьи убитого российского информатора о коррупции Сергея Магнитского, – получил тяжелые ранения, когда его, по всей видимости, выбросили из окна его жилого дома в Москве, – отмечается в заявлении сенаторов. – Инцидент имел место за день до того, как Горохов должен был явиться в суд по делу о «Павловских утечках», связанному с коррупцией при расследовании мошенничества на сумму 230 миллионов долларов, обвинения в котором Магнитскому были предъявлены посмертно, – в то время, как подозреваемые российские чиновники были полностью оправданы».

Сенаторы предполагают, что Горохов мог стать «последней жертвой культуры жестокости и насилия, созданной в России Владимиром Путиным». По словам Маккейна и Кардина, «те, кто сегодня говорит правду о коррупции и тирании в России подвергаются преследованиям, нападениям и убийствам, и никто никогда не несет за них ответственность».

«Мы молимся за его полное и скорейшее выздоровление Горохова», – говорится в заявлении американских законодателей, представивших «Акт Магнитского». С момента принятия закона в 2012-м году в санкционный список США были занесены десятки имен высокопоставленных российской чиновников и сотрудников правоохранительных органов, причастных к гибели Магнитского в СИЗО.