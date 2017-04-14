В Страстную пятницу в Иерусалим стекаются паломники

Христиане со всего мира отмечают Страстную пятницу, которая посвящена воспоминанию о распятии Иисуса Христа.

Тысячи паломников собрались на узких улочках старого города в Иерусалиме, чтобы принять участие в традиционной процессии. Повторяя шаг за шагом последний путь Христа и отмечая 14 остановок Христа на Крестном пути, паломники поют гимны и читают отрывки евангельских текстов. Многие верующие несут на своих плечах большие деревянные кресты.

В этом году на Крестный ход собралось особенно много паломников, так как совпали даты Пасхи, которую по разным календарям (Юлианскому и Григорианскому) отмечают католики, протестанты и православные христиане во всем мире католики.

«Это неповторимый опыт – пройти по улицам, по которым, как мы знаем, ходил Христос, – сказала «Голосу Америки» Линдси Буш, которая приехала в Иерусалим из Лос Анджелеса. – Это удивительное чувство – быть среди христиан, которые собрались вместе, чтобы отдать дань памяти земной жизни Спасителя и принесенной им жертвы».

Израильская полиция усилила меры безопасности. Многолюдные улицы старого города Иерусалима патрулируют полицейские и военные, вооруженные автоматическим оружием.

Не все паломники чувствуют себя комфортно в такой обстановке. По словам Эббе Андерсена из Дании, он испытывает беспокойство, когда видит такое количество вооруженных людей на улицах города. «В Дании мы не видим столько оружия на улицах», – говорит он.

Процессия завершится у Церкви Гроба Господня – места, где христианскому вероучению, был распят и похоронен Иисус. В Пасхальное Воскресенье христиане соберутся здесь же, чтобы отпраздновать Воскресение Христа.