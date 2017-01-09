В Калифорнии вручены премии «Золотой глобус»

Американская актриса Мерил Стрип удостоена премии имени Сесила ДеМилля за выдающиеся заслуги в кинематографе на церемонии вручения премий «Золотой глобус».

Получая награду из рук своей подруги актрисы Виолы Дэвис, Стрип заговорила о действе, произошедшем «в реальной жизни», от которого у нее «разрывалось сердце». Стрип имела в виду критику и пародию на журналиста New York Times, с которой выступил Дональд Трамп. После этого она сказала, что «принципиальная пресса» должна стать сдерживающим фактором для Трампа.

Ведущим церемонии вручения наград, проходившей в Беверли-Хиллз, Калифорния, стал комик Джимми Фэллон, известный по его развлекательной программе «Сегодня вечером» (Tonight Show). Премии «Золотой глобус» вручаются за достижения как в кинематографе, так и на телевидении.

Фильм о взрослении «Лунный свет» (Moonlight) был признан лучшим драматическим фильмом года, а эксцентричный мюзикл «Ла-Ла Лэнд» (La La Land) завоевал награду в номинации «Лучший фильм-мюзикл или комедия».

Кейси Аффлек признан лучшим драматическим актером за его работу в фильме «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea).

Изабель Юппер названа лучшей драматической актрисой за роль во французском фильме «Она» (Elle).

Райан Гослинг и Эмма Стоун признаны лучшим актером и актрисой мюзикла или комедии за их роли в фильме «Ла-Ла Лэнд». Этот же фильм был удостоен наград за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучшую музыку к фильму и лучшую оригинальную песню.

Первым для получения награды – за лучшую мужскую роль второго плана в кинофильме – на сцену поднялся Аарон Тейлор-Джонсон, удостоенный премии за работу в фильме «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals). Позднее Виола Дэвис получила награду как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Ограды» (Fences).

Лучшим драматическим телесериалом признана «Корона» (The Crown), а лучшим комедийным или музыкальным сериалом – «Атланта» (Atlanta).

Клэр Фой из «Короны» получила «Золотой глобус», как лучшая драматическая телевизионная актриса, а Трэйси Эллис Росс удостоена награды, как лучшая комедийная телевизионная актриса за работу в фильме «Черноватый» (Black-ish).

«Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений» (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story) получил награду в номинации «Лучший телефильм или минисериал».

Ежегодные премии, вручаемые Голливудской ассоциацией иностранной прессы, привлекают к себе внимание кинематографистов и актеров, которые пытаются подогреть интерес к предстоящей в феврале церемонии вручения премий «Оскар».