«Ла ла лэнд» и «Лунный свет» названы лучшими фильмами 2016 года

Нью-Йорк – Триумф романтичного и изящного мюзикла «Ла ла лэнд» (La La Land) на 74-й церемонии вручения наград Ассоциации иностранных журналистов Голливуда (HFPA) предвидели многие. Ведь фактически впервые после киноверсии бродвейского шоу «Чикаго» в 2002 году зрителю предъявили музыкальную ленту, безупречную по вкусу, с талантливыми, запоминающимися мелодиями, с харизматичными героями и свежей, оригинальной хореографией.

Но успех «Ла ла лэнд» превзошел все самые смелые ожидания. Фильм молодого режиссера Дэмиена Шазелла получил семь «Золотых глобусов» во всех полученных им номинациях – за лучший фильм, режиссуру и сценарий, лучшие актерские работы (Эмма Стоун и Райан Гослинг), лучшую звуковую дорожку (композитор Джастин Хорвиц) и оригинальную песню (City of Stars).

В отличие от «Оскаров», которым церемония «Золотых глобусов» стремится подражать по форме и по содержанию, призы журналистской ассоциации в трех важнейших категориях – «лучший фильм», «лучший актер» и «лучшая актриса» подразделены на две жанровые группы – драма и комедия/мюзикл.

И если среди комедий/мюзиклов по поводу победителя сомнений не было, то в секции «драма» неожиданностью для многих стала победа малобюджетного независимого фильма режиссера-афроамериканца Барри Дженкинса «Лунный свет» (Moonlight), который участникам и гостям церемонии представил Брэд Питт, редко появляющийся в последнее время на публике. Это поэтично, с напряженным лаконизмом снятая история взросления чернокожего парня-гея, выросшего в криминогенном районе большого города, и его попыток осмыслить столь враждебный ему окружающий мир.

Еще одной сенсацией стал победный дубль французского триллера «Она» (Elle), снятого голландским режиссером-ветераном Паулем Верхувеном. Фильм о переживаниях женщины, пережившей изнасилование, назван лучшим в иностранной категории, а французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая главную роль, названа лучшей в категории драмы. Конкуренция здесь была сильна – достаточно назвать Натали Портман в «Джеки» и Эми Адамс в «Прибытии». Победа иностранного актера в «домашних» категориях «Глобуса» – большая редкость.

Юппер была заметно взволнована, запиналась и повторялась в своей благодарственной речи. Она явно не ожидала актерского «Глобуса».

А вот победа Кейси Аффлека, младшего брата Бена Аффлека, ожидалась многими. О его яркой роли в депрессивной семейной драме «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea) критики стали говорить сразу после выхода фильма в кинотеатры. Аффлек-младший играет импульсивного, неудовлетворенного собой рабочего парня, которому приходится примерить на себя непривычную роль опекуна своего племянника после смерти брата.

В анимационной категории лавры победителя достались диснеевской продукции «Зверополис» (Zootopia), остроумно переложившей на язык, понятный людям всех возрастов, понятия полиэтничности и толерантности. Объявлявшие эту категорию Кристен Уиг и Стив Карелл по праву заслужили аплодисменты и хохот аудитории, красочно театрализовав свои детские воспоминания от мультфильмов в стиле черного юмора.

Церемонию, которая, как и все последние годы, проходила в бальной зале лос-анджелесского отеля «Беверли-Хилтон», в легкой, ненавязчивой манере вел комик Джимми Фэллон. Видимо дистанцируюсь от ядовитой язвительности предыдущего ведущего «Глобусов» Рикки Джервейза, он вполне дипломатично и беззлобно шутил, лишь пару раз слегка куснув Дональда Трампа, очевидную мишень для либеральной голливудской массовки. Но Фэллон так и не превзошел свою шутку августа прошлого года, когда он твитнул, что будет рад провести время с членами Ассоциации иностранных журналистов Голливуда, «пока Трамп их всех не депортировал».

Неожиданно для многих, в том числе, очевидно, и для продюсеров шоу, которое транслировал телеканал NBС, роль голливудской немезиды новоизбранного президента взяла на себя в этот вечер Мэрил Стрип. Самая титулованная и любимая миллионами звезда американского кино была в очередной раз номинирована на «Глобус», на этот раз за роль самовлюбленной бездарной певицы в комедийной мелодраме «Флоренс Фостер Дженкинс», но ее обошла Эмма Стоун. Однако, Стрип не осталась без награды, получив почетный приз имени Сесиля ДеМилля за выдающиеся достижения.

В своей благодарственной речи актриса, не называя Трампа по имени, напомнила оскорбивший ее до глубины души эпизод его избирательной кампании, когда тот передразнил газетного репортера-инвалида. «Неуважение плодит неуважение, насилие плодит насилие, – сказала Стрип. – И когда кто-то могущественный использует свое положение, чтобы унижать других, мы все оказываемся в проигрыше».

Актриса призвала всемерно усилить защиту журналистов: «Нам нужна принципиальная пресса, чтобы призывать власти к ответственности и вызывать их на ковер за каждый возмутительный поступок».

Полемизируя с антииммигрантскими призывами избранного президента, она заметила: «Голливуд кишит иностранцами, так что если вы их вышвырнете отсюда, вам нечего будет смотреть, кроме футбола и смешанных боевых искусств».

В структуре церемонии «Глобусов» отсутствует прощание с ушедшими в иной мир коллегами, но организаторы нашли возможность поклониться Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер, показав трогательный видеомонтаж о жизни матери и дочери, двух ярких и неповторимых кинозвезд, погасших с разницей в один день.

«Золотыми глобусами» традиционно награждаются достижения не только киноиндустрии, но и телевидения. Лучшей теледрамой назван сериал «Корона» (The Crown) о британской королеве, снятый крупнейшим стриминг-сервисом Netflix, а исполнительница главной роли в ней Клэр Фой удостоена актерской премии.

В категории «лучший телефильм» победителем стал проект телеканала FX «Народ против О-Джея Симпсона: история американского преступления» (People v. O.J. Simpson: American Crime Story). Награду также получила актриса Сара Полсон, сыгравшая в этом сериале прокурора Марсию Кларк.

Лучшим комедийным телесериалом стала «Атланта» (Atlanta), а сыгравший в ней Дональд Гловер, один из создателей серии, назван лучшим актером.