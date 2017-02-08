Смерть Гиви: реакция в России

МОСКВА – Как сообщили российские СМИ, ранним утром в среду в пригороде Донецка был убит Михаил Толстых по прозвищу Гиви – один из командиров сепаратистов. По предварительным данным, он погиб в своей штаб-квартире в результате теракта. Предположительно, его убили, применив пехотный огнемет «Шмель».

В связи с этим в самопровозглашенной ДНР будет объявлен трехдневный траур, передает «Эхо Москвы».

Командир батальона «Сомали» Толстых был одним из самых узнаваемых лиц среди участников вооруженного конфликта в восточной Украине. Это уже не первое убийство подобного рода. Напомним, что в начале февраля нынешнего года был взорван в автомобиле начальник так называемой Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. А в прошлом году погиб соратник Толстых, Арсен Павлов (Моторола). Этот список можно продолжить.

В Москве и самопровозглашенных республиках утверждают, что теракты – дело украинских диверсантов. В Киеве отрицают эти обвинения, выдвигая версию о причастности к убийствам российских спецслужб, стремящихся убрать неподконтрольных им полевых командиров.

В России гибель комбата вызвала чрезвычайно широкий резонанс. В СМИ его смерть стала темой номер один. На центральных телеканалах в новостных блоках персоне Гиви посвящали целые передачи. С комментариями в СМИ выступили представители обеих палат российского парламента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в возможной причастности России к убийству Михаила Толстых.

«Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи», – цитирует Пескова агентство Интерфакс.

Пресс-секретарь высказал предположение, что речь идет «о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе».

Директор Центра восточноевропейских исследований, политолог Андрей Окара считает, что в реакции Москвы на гибель Гиви заложен ответ на вопросы, участвует ли Россия в конфликте на Донбассе, и на чьей стороне она выступает.

«Это очень даже красноречивый ответ, – сказал он добавил он в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки». – И он очевиден. Причем не только в отношении позиции властей по данному конкретному поводу, но и по поводу концепции «русского мира» в целом. Налицо самообличение».

По словам Андрея Окары, и Гиви, и погибшие до этого полевые командиры были раскручены российской пропагандой в качестве героических персон, готовых умереть за «русский мир» и Новороссию.

«Какая эпоха, такие и герои, – подчеркнул он. – Но пропагандисты своих не бросают, что удивительно. С одной стороны, наверное, со всех точек зрения правильнее было бы (для Кремля) не заметить это событие вовсе, во всяком случае, не акцентировать на нем так сильно внимание. Но, видимо, поступили по принципу: пусть он и сукин сын, но наш сукин сын».

В Украине Гиви обвиняли в пытках и расстрелах мирных граждан и военнопленных.

Это еще одно доказательство в пользу того, какова сущность этой войны, отмечает политолог: «Несмотря на то, что этот человек родился в Иловайске и, наверное, был гражданином Украины, ему в России воздают «должное», как маршалу».

На взгляд Андрея Окары, реакция в Украине на реакцию в Москве вполне предсказуема: «Там скажут: раз идет поддержка террористов на официальном уровне, значит – это страна-террорист. Подозреваю, что оценки будут примерно такие: в России терроризм фактически является если не идеологией, то государственным мировоззрением», – резюмировал он.

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор политических наук Юлий Нисневич объяснил повышенное внимание в России к гибели командира «Сомали» тем, что в зоне конфликта происходит обострение обстановки, и к этим событиям прикованы взоры всего мира.

«Не случайно особого пафоса в комментариях как российских, так и украинских официальных лиц, не заметно, – сказал он в комментарии для «Голоса Америки». – Стороны как бы хотят отстраниться от события. Они словно боятся, что их обвинят в желании спровоцировать боевые столкновения, подлить масла в огонь».

По мнению эксперта, ситуация на востоке Украины осложняется тем, что полевые командиры с обеих сторон ведут «партизанскую войну» местного значения, стараясь занять чуть более выгодную позицию. Политолог полагает, что эскалация насилия в Донбассе выгодна в первую очередь представителям самопровозглашенных республик.

«Потому что в условиях мирного времени ни эти республики, ни их лидеры, назначенные Москвой, никому не нужны и не интересны, – поясняет он. – Соответственно, денег туда никто направлять не будет. Точнее будут, но не теми потоками, к которым в Донецке и Луганске уже привыкли».

Кроме того, Юлий Нисневич считает, что сегодня есть немало людей в Донбассе и в России, которые «ничего, кроме как воевать не умеют, и их, в принципе, лучше лишний раз не раздражать», а наоборот, желательно успокоить.

«Поэтому у нас и говорят, что вот такой геройский человек погиб и так далее, и так далее. Это рассчитано, разумеется, на внутрироссийское потребление, а не на украинцев», – заключает эксперт.

Конфликт на востоке Украины унес уже около десяти тысяч жизней, и практически каждый день добавляет в траурный список новые имена.