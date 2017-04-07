Сенатор Джиллибранд: Трамп действовал в обход Конгресса, применив силу в Сирии

МИД РФ сообщил о приостановке в одностороннем порядке действия Меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии
В опубликованном в пятницу заявлении сенатора-демократа из Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд говорится, что применение режимом Асада химического оружия являются прямым нарушением международных норм. По мнению сенатора, эти действия «требуют жесткой реакции от США и международного сообщества».
«Однако односторонние действия США на Ближнем Востоке вызывают серьезную озабоченность, учитывая, что это было сделано без «разрешения Конгресса на применение военной силы», а также какого-либо долгосрочного плана или стратегии после действий США в одностороннем порядке», – заявила сенатор.
Законодатель считает, что для разрешения ситуации в Сирии не может быть только «военного подхода» и администрация президента должна разъяснить американцам, каким образом она собирается вести переговоры с партнерами по коалиции по дипломатическому решению сирийского конфликта.
Утром 7 апреля МИД России опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о приостановке в одностороннем порядке действия Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, который был заключен с США в октябре 2015 года.
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