Сенатор Джиллибранд: Трамп действовал в обход Конгресса, применив силу в Сирии

В опубликованном в пятницу заявлении сенатора-демократа из Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд говорится, что применение режимом Асада химического оружия являются прямым нарушением международных норм. По мнению сенатора, эти действия «требуют жесткой реакции от США и международного сообщества».

«Однако односторонние действия США на Ближнем Востоке вызывают серьезную озабоченность, учитывая, что это было сделано без «разрешения Конгресса на применение военной силы», а также какого-либо долгосрочного плана или стратегии после действий США в одностороннем порядке», – заявила сенатор.

Законодатель считает, что для разрешения ситуации в Сирии не может быть только «военного подхода» и администрация президента должна разъяснить американцам, каким образом она собирается вести переговоры с партнерами по коалиции по дипломатическому решению сирийского конфликта.

Утром 7 апреля МИД России опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о приостановке в одностороннем порядке действия Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, который был заключен с США в октябре 2015 года.