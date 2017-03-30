«Призрак в доспехах» и «Смурфики: Затерянная деревня»

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Пока Скарлетт Йохансон борется со злом, а Смурфики – со злым волшебником, в Голливуде заняты не менее серьезным делом – подготовкой к аукциону драгоценностей, которые легендарные актрисы надевали на съемки фильмов
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