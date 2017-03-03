Канцлер Германии Меркель планирует визит в Вашингтон 14 марта

По сообщению Reuters, 14 марта канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Эта встреча лидеров США и Германии станет первой после не самого лучшего начала отношений на фоне разногласий в сфере международной торговли, подписанного Трампом иммиграционного указа, а также его высказываний в отношении СМИ.

О планируемом визите сообщила американская сторона. Он состоится в преддверии встречи министров финансов индустриальных стран, входящих в «Большую двадцатку» G20, в Германии, и рассматривается как подготовка к визиту Трампа в Германию в июле для участия во встрече лидеров G20.

Новый республиканский президент и Меркель опубликовали совместное заявление по итогам телефонного разговора в январе, в котором подчеркивалась важность сотрудничества в рамках НАТО и высказывалась приверженность к развитию сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Несколько дней спустя публикации заявления Меркель выступила с резкой критикой подписанного Трампом указа, который временно запрещал въезд в США гражданам из семи преимущественно мусульманских стран. Отвечая на просьбы прокомментировать негативные высказывания американского президента в отношении СМИ, она не раз подчеркивала важность свободы прессы.

У немецкого канцлера сложились теплые отношения с предшественником Трампа – демократом Бараком Обамой.

Предполагается, что в ходе встречи Меркель и Трамп обсудят широкий спектр вопросов, включая мировую экономику, торговлю, борьбу с «Исламским государством», будущее НАТО, а также связи с Россией и Китаем.