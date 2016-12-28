В Германии задержан тунисец, подозреваемый в связях с Анисом Амри

Власти Германии задержали тунисца, предположительно связанного с Анисом Амри, который подозревается в совершении теракта на берлинской рождественской ярмарке.

Как заявила в среду федеральная прокуратура, 40-летний мужчина был задержан после обыска его жилья и места работы. По словам властей, номер задержанного был найден в мобильном телефоне Амри.

«Расследование показало, что он может быть причастен к нападению», – сообщается в заявлении прокуратуры.

До четверга властям предстоит установить, есть ли у них достаточно оснований для официального ордера на арест мужчины.

Амри въехал на грузовике в толпу людей на ярмарке, в результате чего погибли 12 человек и еще 56 получили ранения. Незадолго до нападения он снял видео, в котором присягнул на верность «Исламскому государству» и лидеру группировки Абу Бакр аль-Багдади.