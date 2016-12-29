В Германии освобожден тунисец, задержанный по подозрению в связях с Анисом Амри

Власти Германии отпустили на свободу тунисца, который был задержан по подозрению в связях с Анисом Амри, подозреваемым в совершении теракта на берлинской рождественской ярмарке.

Прокуратура установила, что задержанный в среду мужчина «не является предполагаемым контактным лицом Аниса Амри».

Амри въехал на грузовике в толпу людей на ярмарке, в результате чего погибли 12 человек и еще 56 получили ранения. Незадолго до нападения он снял видео, в котором присягнул на верность «Исламскому государству» и лидеру группировки Абу Бакр аль-Багдади.