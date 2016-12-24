В Тунисе арестован племянник подозреваемого в совершении берлинского теракта

Власти Туниса арестовали племянника Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта на одном из рождественских рынков в Берлине. Как сообщили представители Министерства внутренних дел страны в субботу, также арестованы двое других боевиков-исламистов, подозреваемых в связи с Амри.

Трое подозреваемых в заявлении полиции были названы членами «террористической ячейки.., связанной с террористом Анисом Амри, осуществившим теракт в Берлине». Все подозреваемые были арестованы в пятницу.

В то же время, в субботу сотни людей вышли на улицы столицы Туниса, чтобы принять участие в митинге против экстремизма. Около 200 собравшихся обратились к правительству с призывом добиться возвращения в страну всех тунисских граждан, проживающих за границей и имеющих связи с экстремистскими организациями, чтобы они могли предстать перед судом на родине.

Митинг был проведен вблизи Национального музея Бардо, где в прошлом году было совершен теракт, ответственность за который взяла на себя группировка «Исламское государство». В результате произошедшего в марте 2015 года теракта были убиты 22 человек, среди них - 21 иностранный турист и тунисский полицейский.