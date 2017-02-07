Бронетанковый батальон из Германии торжественно принят в Литве

Размещение сил НАТО в Литве явственно демонстрирует, что западный военный альянс силен и един, заявила во вторник президент страны Даля Грибаускайте в ходе церемонии по случаю прибытия немецкого батальона в город Рукла.

«Литва еще никогда не принимала на своей территории военные силы такого масштаба и такого уровня организации. Это является четким и важным сигналом для всех, что НАТО сильна и едина», – сказала Грибаускайте.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на церемонии, заявила, что размещение танков и другой военной техники в Литве показывает, что балтийская страна не одинока.

Армия Германии в прошлом месяце начала отправлять поездами в Литву около 200 транспортных средств, в том числе 30 танков, а также 450 военнослужащих.