Президент Маргвелашвили: Грузия будет противостоять аннексии оккупированных регионов

Грузия «с активным вовлечением дружественных государств» должна выработать политику против аннексии оккупированных регионов. Это необходимо для должна выработать политику того, чтобы были предприняты «согласованные шаги по предотвращению аннексии» со стороны России.

Об этом 7-го апреля заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем ежегодном выступлении перед грузинским парламентом.

При этом Маргвелашвили отметил волну очередных незаконных действий со стороны оккупационных сил: воздвижение новых разделительных линий, запрет обучения на грузинском языке, учащение случаев похищения людей вдоль линии оккупации, и факты повреждения памятников культуры на территории вне контроля центральных властей Грузии.

Все это, как отметил президент, не должно оставаться без «острейшего реагирования».

Настанет время, когда общество, разобщенное около Абхазии и Цхинвальского региона, объединится, когда грузины, абхазы, осетины смогут найти то, что их объединяет и беженцы безопасно вернутся в свои дома

«Я надеюсь, что настанет время, когда в Грузии будут разрушены искусственно возникшие стены и лидером единой Грузии станет гражданин Грузии, проживавший за такой стеной.

Настанет время, когда общество, разобщенное около Абхазии и Цхинвальского региона, объединится, когда грузины, абхазы, осетины смогут найти то, что их объединяет и беженцы безопасно вернутся в свои дома», – заявил Маргвелашвили в своей речи, приводя в пример Берлинскую стену и Германию, где Ангела Меркель, родившаяся в ГДР, стала канцлером объединенной страны.

Маргвелашвили также отметил, что в связи со сменой администрации в Белом доме, важнейшим является «активизация и фиксирование грузинской проблематики на вашингтонских радарах».

«Государства-друзья должны быть больше вовлечены в процесс интеграции Грузии в европейское и евроатлантическое пространство... Максимально надо использовать сотрудничество со странами Балтии, Скандинавии, Вышеградской группы и другие форматы», – заявил президент Грузии, который также отметил, что Тбилиси должен начать активную работу для того, чтобы стать страной-аппликантом Евросоюза.

Выборы и референдум по переименованию

Очередным шагам по аннексии грузинской территории Тбилиси считает намеченный на 9-ое апреля референдум в Цхинвальском регионе по переименовании Южной Осетии в «государство Алания». Как заявлял ранее сепаратистский лидер региона Леонид Тибилов, это может создать условия для вхождения Южной Осетии в состав РФ, частью которой уже является одна Алания – т.е. Северная Осетия.

В тот же день состоятся выборы де факто президента Южной Осетии. В президентской гонке участвуют трое кандидатов: действующий глава Цхинвальского региона Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

При этом, экс-президент Эдуард Кокойты, которому было отказано в праве участия в выборах по той причине, что он не удовлетворяет требования ценза оседлости, после безуспешных акций протеста, объединился с Бибиловым и начал агитировать своих сторонников голосовать в пользу последнего.

В связи с этим проправительственные силы опубликовали 5-го апреля заявление, в котором утверждают, что в заявлениях Кокойты «постоянно звучат призывы, которые явно расходятся со стремлением к стабилизации и соблюдению законности», и призвали избирателей голосовать за «стабильность и спокойствие» т.е. Леонида Тибилова.

«До недавнего времени Эдуард Кокойты настоятельно предлагал свои услуги действующему президенту. Нынешний его призыв голосовать на выборах за Анатолия Бибилова, с которым все предшествующее время Эдуард Кокойты был на диаметрально противоположных позициях... трудно расценить иначе, как наглядное доказательство того, что Эдуарду Кокойты безразлично, с кем объединяться, лишь бы достичь своей цели», – утверждают сторонники Тибилова в своем обращении к согражданам.

Примечательно, что на предыдущих выборах в апреле 2012 года, когда победил экс-глава местного КГБ Леонид Тибилов, набравший 54,12% (15 786 голосов), в сепаратистской Южной Осетии президента выбрали с четвертой попытки. Выборы тогда проводились с ноября 2011 года на фоне масштабных акций протеста.

Цхинвальские власти «в связи с усилением мер безопасности» с 7-го апреля на три дня закрыли административную границу с Грузией. Согласно местному МВД это делается «в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан, пресечения диверсионно-террористических и иных актов, совершения тяжких и особо тяжких преступлений».

Помимо Цхинвальского региона избирательные участки откроются в Москве, Сухуми и Владикавказе.

«Миссия» Тибилова

Как сообщили сепаратистские власти в мае прошлого года, Цхинвали намерен провести в этом году еще один «референдум». Он должен выяснить мнение жителей оккупированного региона насчет присоединения к Российской Федерации. Все политически активные силы в Южной Осетии, включая Леонида Тибилова, выступают за присоединение региона к России.

«Свою миссию в качестве президента республики я вижу, прежде всего, в максимальном продвижении интеграционных процессов по всему спектру отношений до той степени, которая будет отвечать возможностям и интересам обеих сторон, и смогу считать свою задачу полностью выполненной, если в период моих полномочий республика присоединится к Российской Федерации», – заявил Тибилов 6-го апреля в интервью местным СМИ.

Напомним, что ряд югоосетинских политиков периодически заявляли о желании присоединения Южной Осетии к Российской Федерации, ссылаясь на итоги референдумов, проведенных в Цхинвальском регионе в 1992 и 2006 годах. При этом в 1992 году большинство участников референдума поддержали присоединение ЮО к России, но в 2006 году большинство проголосовало за сохранение статуса независимого государства. Хотя в последнем случае речь шла о независимости от Грузии.

В то же время, в этих референдумах не принимали участие этнические грузины, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта, а также население Ахалгори – территории, на которую до российско-грузинской войны 2008 года распространялась юрисдикция Грузии.

Хотя российские чиновники неоднократно заявляли, что вопрос вхождения Южной Осетии (ЮО) в РФ на данном этапе не рассматривается, президент России Владимир Путин в апреле прошлого года заявил журналистам, что РФ не может противиться проведению референдума, который аннонсировал Леонид Тибилов.

Оценки в Тбилиси и международная реакция

Тбилиси не признает политические процессы на оккупированных территориях и считает их нелегитимными. Как заявил СМИ 6-го апреля в комментарии насчет референдума в Цхинвали глава грузинского внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе, «власти Грузии делают все для того, чтобы была соответствующая реакция со стороны международного сообщества».

В свою очередь НАТО, ЕС, Посольство США в Грузии, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, Азербайджан, Украина, Польша, Япония и Австралия уже сделали заявления, в которых осудили «незаконные» выборы как в Абхазии, так и Южной Осетии.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.