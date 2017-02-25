Артур Герасимов: нарушения прав человека в Крыму – горячая тема

ВЕНА — Зимняя встреча Парламентской ассамблеи ОБСЕ, прошедшая в Вене 23-24 февраля, была отмечена серьезной мягкостью по отношению к действиям России. Критика действий Москвы, достаточно явно звучавшая в предыдущие годы в Ассамблее, в итоговом документе для прессы отсутствовала.

Релиз, излагающий содержание двухдневной встречи, описал позиции Украины и России в одинаковом тоне, несмотря на принимавшиеся ранее ПА ОБСЕ заявления с осуждением аннексии Крыма: «Артур Герасимов (депутат от Украины) сказал, что Украина сталкивается с серьезной проблемой в области прав человека из-за нарушения ее суверенитета Российской Федерацией, и призвал российскую сторону выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Леонид Слуцкий (парламентарий из России) ответил на это, заявив, что кризис проистекает из переворота в Украине в феврале 2014 года, и напомнил об ответственности Киева за выполнение своих обязательств».

На сессии были активны как сама российская делегация, сформированная новым составом Государственной Думы и Советом Федерации, так и депутаты, симпатизирующие Кремлю, в частности, французский парламентарий Тьерри Мариани, который посещал Крым и был принят руководителями российского парламента.

Тем не менее, делегация Украины в течение Венской встречи неоднократно заявила, что она не оставит своих усилий по привлечению России к ответственности за аннексию Крыма и развязывание конфликта на востоке страны.

Руководитель делегации Украины в ПА ОБСЕ Артур Герасимов в интервью Русской службе «Голоса Америки» рассказал о том, что украинские власти знают о положении в Крыму.

Данила Гальперович: В отличие от прошлых встреч парламентариев из стран ОБСЕ, на Венской встрече тема Крыма звучала довольно глухо. Насколько, по-вашему, этот вопрос остается важным, в том числе и для Киева?

Артур Герасимов: Тема нарушений прав человека в Крыму, тема нарушений прав крымских татар в Крыму для нас не менее горячая, чем тема нарушений прав человека на Донбассе. И та, и другая территория Украины оккупированы. Туда вошли российские войска, туда вошло российское оружие. И если на Донбассе мы хотя бы имеем мониторинговую миссию ОБСЕ, то в Крыму, как вы знаете, закрытая зона, и мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности там находиться. Но на этой сессии вы видели, что представители украинского парламента постоянно поднимают вопрос оккупации Крыма, поднимают вопрос нарушений прав человека в Крыму. Мы ведем серьезную международную работу для того, чтобы первым шагом в Крым были допущены международные организации, которые бы могли увидеть, что там творится. Потому что те сигналы, которые мы получаем на постоянной основе – они ужасны: людей крадут и убивают, людей сажают в тюрьмы по надуманным обвинениям.

Д.Г.: Российские спецслужбы и российские медиа регулярно сообщают о задержании неких террористов, которые проникают в Крым, или о каком-то саботаже, который проводится внутри Крыма. Как вы относитесь к таким сообщениям?

А.Г.: Российским спецслужбам необходимо каким-то образом показывать свою деятельность и оправдывать свои действия. Поэтому они на постоянной основе устраивают эти провокации. Они выдумывают различные истории, которые потом сами же и хоронят, потому что эти истории не выдерживают никакой критики. Но другая сторона этой истории, которую мы хотим тут тоже поднимать – это милитаризация Крыма. Мало того, что туда завезены огромные объемы оружия, мало того, что туда завезено новейшее оружие, новейшие зенитные комплексы и новейшие образцы наступательных вооружений – мы уже неоднократно слышали заявления от официальных лиц России о том, что в Крыму может находиться ядерное оружие.

Д.Г.: А как относятся к такой милитаризации сами жители Крыма, как она на них сказывается?

А.Г.: Когда мы говорим о милитаризации Крыма, то это лишний раз показывает то, как Россия относится к жителям Украины, которые сейчас находятся на территории оккупированного Крыма. России плевать на них. Для них главное – разместить там ракеты, танки, самолеты, разместить там войска. И для того, чтобы никто не знал, как это влияет на местное население, они скрывают все это и не допускают туда любые демократические организации.

Д.Г.: Особая тема – среда, в которой существуют медиа в Крыму. Есть ли у Киева какие-то решения, как помочь на полуострове независимым журналистам, и их читателям и слушателям?

А.Г.: Вы, вероятно, знаете, что телеканал АТР (крымско-татарский телеканал, вещание которого было прекращено российскими властями в Крыму — Д.Г.) сейчас находится на территории Украины и вещает. Он получил государственную поддержку, и не только государственную. Мы полностью его поддерживаем, и делаем многое для того, чтобы этот телеканал как можно шире вещал сейчас на территории Крыма. Мы сейчас также уже построили несколько достаточно серьезных телекоммуникационных мощностей для того чтобы украинские телеканалы, получили возможность вещать на Крым, несмотря на радиоэлектронную борьбу, которую там ведут с ними российские войска. Что же касается притеснения демократических СМИ в Крыму, то это для нас откровением не стало. Туда пришли российские оккупанты. Они ведут себя так со СМИ в России, и вот так же теперь они себя ведут и в Крыму.