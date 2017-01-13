Грузия получит безвизовый режим весной

МИД Грузии приветствовал ускоренный темп процедур в ЕС, необходимых для безвизового въезда грузинских граждан в Шенгенскую зону.

«Приветствуем, что в институтах Евросоюза процедуры, необходимые для либерализации визового режима для Грузии проходят беспрепятственно и максимально оперативно», – заявил грузинский МИД.

Примечательно, что голосование в Европарламенте об отмене виз гражданам Грузии внесено в повестку дня 2-го февраля. Ранее ожидалось, что данный вопрос будет рассмотрен 13-16 февраля.

После этого останется несколько окончательных процедур, которые, как заявила СМИ докладчик Европарламента по Грузии и представитель Европейской Народной Партии Мария Габриел, намечены на начало марта.

«Я очень надеюсь, что уже через несколько недель граждане Грузии смогут без виз путешествовать по Евросоюзу. Совет ЕС пообещал мне, что соглашение будет опубликовано сразу же после подписания и после этого войдет в силу уже через три дня. То есть Совет в принципе готов подписать соглашение в начале марта.

Европарламент придает огромное значение безвизовому режиму как способу углубления контактов между людьми и усиления культурного и политического диалога. Я счастлива, что смогла внести вклад в сближение Грузии – нашего стратегического партнера, с Евросоюзом», – заявила грузинским СМИ Мария Габриел.



Предыстория

Ранее, 12 января Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) одобрил соглашение об отмене виз для Грузии, которое было достигнуто между Европарламентом и Советом ЕС. В поддержку визалиберализации с Грузией проголосовали 42 члена комитета, против – выступили двое.

Как написала докладчик Мария Габриел в социальной сети Твиттер, Грузия на пути либерализации виз «выполнила намного больше тех требований, которые были выдвинуты Евросоюзом» и что, как подтвердилось в результате голосования депутатов Европарламента, граждане Грузии «заслуживают свободного перемещения в Евросоюзе».

Европарламент в декабре прошлого года утвердил окончательный вариант механизма быстрого приостановления безвизового сообщения, что даст возможность ЕС принять соответствующие меры в случае массовых фактов нарушения безвизового режима. Было решено, что безвизовый режим для Грузии войдет в силу паралелльно с задействованием механизма приостановления. В то же время пока неизвестно, когда точно это произойдет, хотя согласно неофициальным данным, скорее всего, граждане Грузии смогут беспрепятственно ездить в Европу уже весной.

В случае задействования, безвизовый режим будет касаться деловых, туристических и семейных визитов, но не будет предоставлять права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут без виз посещать страны и страны-кандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории 90 дней в течение 180-дневного периода.

Причины и последствия

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе напомнил в интервью с «Голосом Америки», что ЕС обещал Грузии отмену виз с лета прошлого года, хотя в следствие ряда факторов, как он говорит, «процесс затянулся». Среди причин этого, согласно политологу, были как сомнения со стороны европейских партнеров насчет «прочности» грузинских демократических институтов, так и существующие бюрократические механизмы в Евросоюзе.

Хотя скорее всего ключевым фактором стало отсутствие консенсуса среди 28 государств-членов ЕС по вопросу Грузии, полагает эксперт. По мнению Читадзе, это было вызвано тем, что обсуждение проходило в период, когда на территории ЕС наблюдалась активизация террористов и усиленная миграция, что вызвало опасения насчет возможной волны нелегальных эмигрантов из новых стран. В результате, было решено разработать механизма быстрого приостановления безвизового сообщения, на что Евросоюзу потребовалось дополнительное время.

«Из шести стран Восточного партнерства только Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с ЕС, но пока только Молдова получила безвизовый режим с Евросоюзом, что, возможно, было вызвано фактором Румынии, которая оказывает Молдове сильную поддержку. В то же время, скорее всего, следующая в списке визалиберализации – Грузия.

Это очень важное для нашей страны событие, так как поможет еще ближе приблизиться к Европе, более основательно ознакомиться с европейскими ценностями, что, как я думаю, станет стимулом для многих граждан Грузии добиваться достижения европейских стандартов в собственной стране», – считает политолог.