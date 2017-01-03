Сторонники легализации марихуаны в Грузии провели акцию по посеву конопли

Легализация марихуаны в Грузии стала новогодним обещанием либертарианца и бывшего члена парламента Зураба Джапаридзе.

В канун Нового года 41-летний основатель партии «Новый политический центр – Гирчи» Джапаридзе посадил семена марихуаны в присутствии единомышленников и телекамер.

Офис партии в Тбилиси превратился в теплицу для 77 горшочков с семенами конопли, привезенных со всех концов страны.

Акция проводилась в рамках кампании по легализации марихуаны и декриминализации всех видов наркотиков.

Джапаридзе, который рассматривает посев марихуаны, как акт гражданского неповиновения и политический протест против жесткой антинаркотической политики Грузии, также понимает, что его продолжением может стать судебная драма, участниками которой будет он сам и два десятка сторонников, добровольно и демонстративно нарушивших уголовный кодекс Грузии.

«По правде говоря, я не знаю, что будет дальше. Правительство может либо проигнорировать нас, наказать или отреагировать принятием поправок в законодательство, к которым мы призываем», – сказал Джапаридзе.

Однако его позиция расходится с положениями грузинского законодательства.

Для Джапаридзе и его сторонников из разных социальных групп курение марихуаны – это вопрос прав человека, «означающий, что вы вправе самостоятельно принимать решения, касающиеся вашего тела и здоровья». Но с точки зрения грузинских законов, это преступление.

По мнению многих гражданских активистов, бывшая советская республика с населением менее 4 миллионов человек, заявляющая о своих евроатлантических устремлениях, проводит репрессивную наркополитику, предусматривающую тюремные заключения для людей, употребляющих наркотики, на срок до 14 лет.

По данным гражданского движения «Белый шум», выступающего против политики Грузии в сфере оборота наркотиков, в среднем в стране проверку на наркотики ежедневно проходят 112 человек. При этом следы наркотиков обнаруживаются у 35 процентов людей, которых заставляют пройти тест.

Обязательный анализ мочи на наркотики – один из главных вопросов, который поднимает Национальная наркополитическая платформа (ННП), выступающая за «более гуманную» наркополитику. ННП объединяет 40 организаций гражданского общества, правозащитных и экспертных организаций.

«Три основных поправки, которые мы предлагаем, имеют для нас особое значение. Это декриминализация употребления наркотиков в незначительных объемах, установление дозировок в законодательстве и отмена полицейской практики принудительных анализов мочи», – говорит член платформы адвокат-правозащитник Гурам Имнадзе.

Тем временем МВД Грузии сообщило о начале расследования «незаконного посева» конопли.