США помогут усилить обороноспособность Грузии

Грузия планирует осуществить ряд проектов в военной сфере при сотрудничестве с Соединенными Штатами. Об этом после встречи с новым министром обороны США Джимом Мэттисом в Брюсселе заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

Существующая между двумя странами правовая основа... предоставляет возможность реализовать очень амбициозную программу совместно с Соединенными Штатами

«Во время встречи глава американского военного ведомства подчеркнуто зафиксировал поддержку Грузии и высказал четкое желание продолжить стратегическое сотрудничество, которое существует в течение многих лет между Грузией и Соединенными Штатами. Существующая между двумя странами правовая основа... предоставляет возможность реализовать очень амбициозную программу совместно с Соединенными Штатами.

Как раз в рамках данной программы совместными усилиями планируется строительство тренировочного центра в Вазиани. Это предоставит наилучшую возможность для осуществления нашей главной практической цели – усиления обороноспособности и укрепления стабильности нашей страны», – заявил 16-го февраля Леван Изория, комментируя свою встречу с Джеймсом Мэттисом.

Мы встретились с ближайшим партнером НАТО. Я выразил свое восхищение вкладом Грузии в миссию НАТО в Афганистане и уважение к жертвам, которые эта страна понесла на поле боя

Примечательно, что во время визита в Грузию в июле прошлого года госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали меморандум об углублении партнерства в сфере обороноспособности и безопасности, который помимо приобретения оборонного снаряжения подразумевает также проведение совместных учений, обмен опытом и информацией, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Продолжением данного меморандума является подписанное в конце 2016-го года трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве США и Грузии, в рамках которого, как ранее сообщил грузинский министр обороны, США построят в Грузии в течение текущего года центр боевой подготовки по аналогу базы Хохенфельс в Германии.

В сообщении о встрече глав оборонных ведомств двух стран, министерство обороны Грузии также цитирует комментарий Джеймса Мэттиса, сделанный перед журналистами после беседы с Леваном Изория:

«Мы встретились с ближайшим партнером НАТО. Я выразил свое восхищение вкладом Грузии в миссию НАТО в Афганистане и уважение к жертвам, которые эта страна понесла на поле боя».

Министры обороны Грузии и США были представлены друг другу генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после заседания комиссии Грузия-НАТО. Это была первая встреча Изории с новым главой оборонного ведомства США.

Комиссия Грузия-НАТО

Заседание комиссии Грузия-НАТО прошло в Брюсселе 16-го февраля на уровне министров обороны. Как говорится в сообщении Минобороны Грузии, среди тем обсуждения были реформы в сфере обороны, проводимые в Грузии, ситуация безопасности в стране, включая вызовы на Черном море, вопрос увеличения представительства НАТО в регионе.

НАТО продолжит сотрудничество с Грузией и обеспечит практические механизмы, чтобы содействовать продвижению страны на пути вступления в альянс

«У нас очень тесное партнерство с Грузией, которое осуществляется по целому спектру направлений. Нужно помнить о том, что партнерские отношения между НАТО и Грузией – это улица с двусторонним движением, то есть мы оказываем поддержку друг другу.

НАТО оказывает поддержку Грузии в том, что касается строительства оборонных институтов, осуществления реформ, и мы признаем прогресс, которого достигает Грузия», – цитирует Столтенберга грузинское министерство обороны.

Генсек НАТО вновь подтвердил поддержку территориальной целостности Грузии и призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы из Грузии.

«НАТО продолжит сотрудничество с Грузией и обеспечит практические механизмы, чтобы содействовать продвижению страны на пути вступления в альянс», – заявил журналистам Йенс Столтенберг после заседания комиссии Грузия-НАТО.

«Ответственность Тбилиси»

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что перспективы сотрудничества Грузии с США в военной сфере при новой администрации будут обусловлены усилиями, которые продемонстрирует именно Тбилиси.

Мэттис – это политик, у которого нет иллюзий насчет России, и который, скорее всего, желает, чтобы Грузия и Украина стали сильнее, так что если на то будет политическая воля Тбилиси, то грузинская сторона сумеет вывести отношения с США в военной сфере на новый уровень

Основанием утверждать это является «сильная и принципиальная» фигура Джима Мэттиса, к которому, отмечает эксперт, в отличие от уже бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, «нет вопросов ни у оппозиции, ни у СМИ».

«Мэттис – это политик, у которого нет иллюзий насчет России, и который, скорее всего, желает, чтобы Грузия и Украина стали сильнее, так что если на то будет политическая воля Тбилиси, то грузинская сторона сумеет вывести отношения с США в военной сфере на новый уровень», – считает Шарашенидзе.

Политолог настроен скептически насчет возможного потепления отношений США с Россией, в результате чего может предположительно «пострадать» Грузия. По его словам, уже налицо «явные признаки того, что отношения США с РФ застопорятся».

«США – демократическая страна, так что политический истеблишмент, медиа, американская общественность не допустят сближения Америки с путинским режимом даже при желании новой администрации», – считает Шарашенидзе.