ЕСПЧ вновь приостановил решение грузинских властей о телеканале «Рустави-2»

ВАШИНГТОН – Грузинские активисты гражданского общества заявили о небольшой победе, после того как Европейский суд по правам человека повторно приостановил исполнение решений властей в Тбилиси о передаче крупнейшей независимой телекомпании Грузии «Рустави-2» под контроль ее бывшего совладельца, бизнесмена Кибара Халваши, который считается близким союзником правительства.

ЕСПЧ принял первое решение по данному делу на прошлой неделе, заблокировав решение Верховного суда Грузии о передаче Халваши контроля над «Рустави-2» – самого популярного телеканала Грузии, который также является единственным мощным медийным голосом, критично настроенным к правительству.

Генеральный директор телеканала Ника Гварамия дал высокую оценку действиям суда в Страсбурге, продлившего решение, принятое на прошлой неделе, до дальнейшего уведомления.

«Европа спасла нас сегодня, – сказал он в телевизионном обращении. – Европа спасла Грузию сегодня!»

Оппоненты Халваши опасаются, что если он получит контроль над телекомпанией, то будет пытаться заглушить ее независимый голос.