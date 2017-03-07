Премьер Грузии предлагает создать институт медиа-омбудсмена

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступает с инициативой сформировать в Грузии институт медиа-омбудсмена с участием правозащитников «с самой высокой репутацией в мире», который, по его словам, «должен постоянно вести наблюдение за медиа-средой и ее развитием в стране».

«Сегодня я публично приглашаю к сотрудничеству медиаэкспертов и специалистов международного уровня, которые своей деятельностью доказали свой профессионализм... Мониторинг должен коснуться как обстановки вокруг «Рустави-2», так и процессов, происходящих на Общественном вещателе, и в целом, в медиа-среде», – заявил 6-го марта Квирикашвили на встрече с медиа-экспертами и представителями НПО.

Мы заинтересованы в защите своих институтов и в их усилении, и мы сделаем все для того, чтобы развитие нашей страны основывалось именно на европейских и демократических ценностях

Заявление премьера последовало после международной реакции на решение Верховного суда Грузии от 2-го марта в отношении оппозиционного телеканала «Рустави-2». Этот самый рейтинговый грузинский телеканал был признан собственностью Кибара Халваши, его бывшего владельца.

В то же время Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге удовлетворил запрос юристов телеканала и временно приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии до 8-го марта, т.е. до того времени, пока коллегия ЕСПЧ примет решениенасчет иска «Рустави-2» по обжалованию решения Верховного суда Грузии.

В данной связи Квирикашвили отметил, что руководство Грузии уважает решения и рекомендации европейских институтов, «которыми они вносят особый вклад в демократическое развитие нашей страны».

«Именно так мы относимся к решению Европейского суда по правам человека использовать временную меру в связи с делом «Рустави-2». Вместе с тем, хочу всем напомнить и подчеркнуть, что наши власти делом доказали единодушие по отношению к демократическим ценностям... Мы заинтересованы в защите своих институтов и в их усилении, и мы сделаем все для того, чтобы развитие нашей страны основывалось именно на европейских и демократических ценностях», – заявил грузинский премьер.

Примечательно, что 6-го марта Кибар Халваши в свою очередь обратился в ЕСПЧ с просьбой признать его третьей стороной при рассмотрении в суде дела телекомпании «Рустави-2».

Одновременно международные организации, а также Госдепартамент, посольство США в Грузии и представительство ЕС в Грузии сделали заявления в которых подчеркнута важность обеспечения политического плюрализма и свободы СМИ в стране.

Грузия – модель демократического развития и управления. Мы верим, что премьер-министр и его правительство продолжат направление развития демократических институтов страны

Судебное разбирательство по делу «Рустави-2» длится с 2015 года и получило широкую огласку. Оппоненты властей заявляют, что правящая коалиция, оказывая давление на суд, использует Кибара Халваши для того, чтобы изменить редакционную политику самого «критически настроенного» в стране телеканала. Это мнение оспаривают представители грузинского правительства.

Реакция сторон

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили одобрил инициативу премьера насчет создания института медиа-омбудсмена, хотя отметил, что важно разработать ряд деталей – кто будет назначать медиа-омбудсмена, и к какому звену власти он будет относится. Президент также призвал власти к сохранению статуса-кво «Рустави-2» до вердикта ЕСПЧ.

Посол США в Грузии Иан Келли также приветствовал идею о создании в Грузии медиа-омбудсмена.

«Грузия – модель демократического развития и управления. Мы верим, что премьер-министр и его правительство продолжат направление развития демократических институтов страны и, конечно же, в этом процессе одна из важных ролей возлагается на свободные СМИ. Я могу только приветствовать эту идею», - заявил в своем комментарии посол Келли.

Все просто: хотят показать Страсбургу, мол, мы тоже обеспокоены, мы с Вами и так во всем согласны, так что нет нужды в этой вашей временной мере

В то же время грузинская оппозиция выступила с критикой предложения грузинского премьера. Как заявили в «Европейской Грузии», опасность свободе слова исходит как раз от властей, так что инициатива Квирикашвили «абсурдна». Тем более, что рекомендации властям по поводу ситуации со СМИ в стране представляет и нынешний грузинский омбудсмен, однако, как утверждают в оппозиционной партии, к ним не прислушиваются.

Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия также отнесся скептически к заявлению Квирикашвили.

«Все просто: хотят показать Страсбургу, мол, мы тоже обеспокоены, мы с Вами и так во всем согласны, так что нет нужды в этой вашей временной мере», - написал Гварамия на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

«Неплохая идея»

Политолог из Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили считает, что свобода СМИ имеет ключевое значение для развития демократии. Соответственно, наличие отдельного института медиа-омбудсмена в странах, находящихся в переходном периоде, является «неплохой идеей».

Эксперт говорит, что вопросы свободы СМИ возможно сосредоточить в рамках сферы ответственности омбудсмена, хотя в Грузии этот институт и без того загружен, так как у него уже есть определенное направление – права человека в целом.

«Интерес в отношение контроля СМИ достаточно высокий со стороны любых властей на постсоветском пространстве. Так что, когда появляются сомнения насчет предвзятости судебной власти в отношение СМИ, я думаю, что оправдано создание института абсолютно независимого медиа-омбудсмена, который непосредственно разбирается в вопросах, касающихся журналистской независимости, и который рассматривается медиа- работниками как компетентное и уважаемое лицо», – считает Гоголашвили.