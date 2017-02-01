Грузия – в докладе Freedom House ««Свобода в мире – 2017»

Грузия по-прежнему находится в категории «частично свободных» стран. Таковы результаты доклада американской правозащитной организации Freedom House «Свобода в мире – 2017». Этот статус страна сохраняет с 1998-го года. При этом Грузия опережает все другие государства в регионе по количеству баллов, определяющих уровень политических прав и гражданских свобод.

Напомним, политические права и гражданские свободы оцениваются Freedom House по семибалльной шкале, где 1 балл – наилучший показатель, а 7 баллов – наихудший.

Грузия в этом году набрала по 3 балла в обеих категориях, Армения, которая также является «частично свободной» – 5 (политические права) и 4 (гражданские свободы), Турция – 4 и 5 соответственно, в то время как «несвободные» – Азербайджан и Россия набрали по 7 (политические права) и 6 (гражданские свободы) баллов. При этом в случае Турции и России, согласно докладу правозащитников, по сравнению с предыдущим годом оценка уровня свободы снизилась.

Оккупированные регионы Грузии – Южная Осетия и Абхазия, были отнесены к категории «спорных территорий». По результатам исследования, Южная Осетия признана «несвободной» – с 7 баллами в плане политических прав и с 6 баллами, определяющими уровень гражданских свобод. Что касается Абхазии, регион продолжает быть «частично свободным», с 4 баллами в рейтинге политических прав и 5 – гражданских свобод.

Тем не менее, в Грузии достаточно хорошее положение по сравнению с ее соседями и другими странами Евразии

Арч Паддингтон (Arch Paddington), один из соавторов доклада Freedom House, отметил в интервью грузинским СМИ, что в целом после смены власти в 2012 году ситуация в Грузии «немного улучшилась», хотя существующие проблемы, ограничивающие свободу в стране, по его словам, связаны с соблюдением независимости телеканалов и верховенства закона.

«Тем не менее, в Грузии достаточно хорошее положение по сравнению с ее соседями и другими странами Евразии. Многие эксперты полагали, что после прихода к власти "Грузинской мечты" (правящая партия – Н.Ч.) события пойдут в неправильном направлении, чего не произошло, и я думаю, что степень демократии немного улучшилась»– заявил Паддингтон.

Реакция грузинских политиков

Грузинская оппозиция все же выражает недовольство тем, что страна в очередной раз не смогла продвинуться выше в рейтинге Freedom House.

«В докладе этой влиятельной организации, которая оценивает уровень демократии в мире, продемонстрировано то, что хвастовство правящей «Грузинской мечты» насчет улучшения качества демократии в Грузии... лишено реальной основы», – заявил журналистам Георгий Канделаки из оппозиционной «Европейской Грузии».

Понятно, что мы вдруг не могли оказаться в демократическом раю, но для таких стран как Грузия, где демократические ценности и существующие в данном направлении достижения все еще неустойчивы, не стоит ожидать резкого улучшения за несколько лет... главное то, что мы движемся в правильном направлении

Однако в правящей партии упреки оппозиции считают необоснованными и высказывают удовлетворение результатами доклада Freedom House.

«Понятно, что мы вдруг не могли оказаться в демократическом раю, но для таких стран как Грузия, где демократические ценности и существующие в данном направлении достижения все еще неустойчивы, не стоит ожидать резкого улучшения за несколько лет... главное то, что мы движемся в правильном направлении», –заявили в своем комментарии представители «Грузинской мечты».

«Неформальное правление»

Эксперт Гия Хухашвили считает, что в течение лет в Грузии повторяется одна и та же ситуация, когда пришедшие к власти политические силы первоначально склонны к тому, чтобы демократические институты развивались, однако со временем, по словам Хухашвили, лидеры начинают ставить свои политические интересы выше государственных и проявляют тенденции авторитаризма.

Как отмечает эксперт, при нынешней правящей силе, были «определенные вопросы», связанные с возможной заинтересованностью властей в судебном разбирательстве о правах владения оппозиционным телеканалом «Рустави 2». Также, как говорит Хухашвили, не было ясности в связи с судебными делами против некоторых политиков-оппозиционеров. Хотя эксперт все же думает, что на данном этапе, главная проблема грузинской демократии состоит в неясности того, что он назвал «неформальным правлением».

В частности, как утверждает эксперт, последующее развитие демократических институтов в Грузии осложняется тем, что руководство страны не может предоставить «убедительные контраргументы» на обвинения оппозиции насчет того, что ушедший в отставку по собственному желанию в 2013 году премьер-министр страны миллиардер Бидзина Иванишвили не правит страной из-за кулис.

В стране специфическая ситуация: все крутится вокруг противостояния двух персон – Иванишвили и Саакашвили, при этом ни один из них формально не присутствует в грузинской политике

В то же время, говорит Хухашвили, в стране по-прежнему ощущается влияние экс-президента и оппонента Иванишвили Михаила Саакашвили, несмотря на то, что он больше не является гражданином Грузии, соответственно не имеет права участвовать в грузинской политике, не находится в стране и называет себя «украинским политиком».Тем не менее, согласно эксперту, большинство населения уверено, что ключевой оппозиционной силой в Грузии по-прежнему руководит именно Саакашвили.

«В стране специфическая ситуация: все крутится вокруг противостояния двух персон – Иванишвили и Саакашвили, при этом ни один из них формально не присутствует в грузинской политике. Вопрос неформального правления в Грузии возможно и спорный, но важно то, что такое ощущение однозначно существует среди населения. Как раз это ощущение, а может и реальность, что Грузией правят не демократические институты, а теневые фигуры, и тянет грузинскую демократию назад», – отметил в интервью с Русской службой «Голоса Америки» Гия Хухашвили.