Грузинские оппозиционеры требуют легализации марихуаны

ТБИЛИСИ – Несмотря на то, что в Грузии решением Конституционного суда в декабре было упразднено тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах (в пределах 70 грамм), оппозиционная партия «Новый политический центр – «Гирчи» намерена добиваться большего. Как анонсировали лидеры партии, в новогоднюю ночь они вместе со сторонниками намерены в прямом эфире неназванного пока телеканала посадить коноплю в офисе партии. На сегодняшний день готовность принять участие в акции партии высказали 554 человек. При этом «Гирчи» предупреждает, что согласие на посев любого количества конопли подразумевает нарушение статьи 265 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 12 лет.

«Гирчи» выступает за легализацию потребления конопли, но также за декриминализацию всех других наркотических средств.

«Да, нас могут арестовать, но мы считаем своей обязанностью защиту индивидуальной свободы. Это акт гражданского неповиновения. Как писал Генри Дэвид Торо, когда закон несправедлив, обязанностью каждого гражданина является не повиноваться ему», - отметил в интервью с Русской службой «Голоса Америки» один из инициаторов акции посева конопли Зураб Джапаридзе из оппозионной партии «Гирчи».

Оппозиционная партия утверждает, что человек сам владеет своим телом и может делать с ним все, что он хочет и что государство должно вмешиваться только в том случае, если гражданин наносит вред телу или имуществу другого гражданина.

Как утверждает Джапаридзе, 10% от всех отбывающих наказание в Грузии находятся в тюрьмах на наркопреступления. Только в 2016 году за употребление наркотиков в Грузии были арестованы 1700 людей. Ежегодно, говорит Джапаридзе, полиция проверяет на употребление наркотив около 50 000 людей. По его словам, это обходится государству приблизительно 15-18 млн грузинских лари (5.5 – 6.7 млн долларов США) в год. Для сравнения, отмечает оппозиционер, содержание президентской администрации обходится государству 9 млн грузинских лари ( 3.3 млн долларов США) в год.

Примечательно, что ранее будучи депутатами в грузинском парламенте предыдущего созыва, оппозиционеры из «Гирчи» внесли законопроект об отмене тюремного заключения за употребление, приобретение и хранение марихуаны в небольших объемах. Однако он тогда не получил необходимую поддержку со стороны депутатов.

Мнения экспертов о том, чем отличается декриминализация от безнаказанности

Эксперты в Тбилиси не верят в то, что акция «Гирчи» окажется результативной. Гия Хухашвили полагает, что запланированная акция «Гирчи» получит поддержку «любителей этапажа», однако сомневается, что посев конопли в офисе оппозиционной партии сможет повлиять каким-либо образом на существующие в стране регуляции в отношение наркотических средств.

В то же время профессор Рамаз Сакварелидзе из Тбилисского медицинского университета считает, что политик, который целенаправленно нарушает закон и ищет выход в неполитическом решении вопроса, «приносит вред» как самому себе как политической фигуре, так и стране, в целом. Тем более, говорит эксперт, когда речь о Грузии где, как утверждает Сакварелидзе, наркотики по сей день являются болезненной темой для «слишком многих» семей.

«Большинство населения не разбирается в ньюансах того чем отличается декриминализация от безнаказанности, так что аннонсированная акция может быть проигрышной для самой партии «Гирчи». Несмотря на то, что в целом, декриминализация употребления наркотиков является важной и необходимой темой для обсуждения, безусловно, ожидать что подобные акции окажутся результативными вряд ли стоит. Закон пока еще никто не изменял», - отметил Сакварелидзе в интервью с «Голосом Америки».