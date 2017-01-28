Сепаратисты планируют упразднить два пункта пропуска в Абхазии

ТБИЛИСИ – В случае закрытия пунктов пропуска на линии оккупации в Западной Грузии, страна окажется перед серьезным гуманитарным вызовом. Так прокомментировала министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили планы Сухуми упразднить пункты пропуска Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая.

«Если это обявленное ранее решение будет выполнено, мы однозначно окажемся перед серьезным гуманитарным вызовом, который создаст дополнительные проблемы местному населению... так как довольно много людей ежедневно пользуется этими двумя пунктами», - заявила 27-го января Цихелашвили.

Жители Гальского района Абхазии на этой неделе выступили с протестом против запланированного закрытия пропускных пунктов и перекрыли центральную дорогу села Набакеви. Примечательно, что большинство детей, проживающих в Гальском районе Абхазии, преимущественно населенном этническими грузинами, посещают школы в Зугдидском районе, который находится на территории, конролируемой Тбилиси.

Также население пользуется данными переходными пунктами для получения в Зугдидском районе медицинской помощи, ведения торговли и т.п. В случае их упразднения, местным жителям предется пользоватся другим пунктом пропуска «Ингури», который находится на расстоянии нескольких десятков километров.

Примечательно, что ранее, в апреле прошлого года был закрыт пропускной пункт «Тагилони», позволяющий абхазскому населению сохранять связь с остальной частью Грузии. Напомним, одним из предвыборных обещаний президента непризнанной абсолютным большинством стран мира Абхазии Рауля Хаджимбы было упразднение трех из четырех существующих КПП на линии оккупации.

«Предвыборное обещание Президента»

Сепаратистские власти утверждают, что закрытие пунктов пропуска происходит по просьбе «подавляющего большинства» граждан и что протестующие – это якобы лишь лица, занимающиеся «нелегальным бизнесом».

«Одно из предвыборных обещаний Президента... выполнено на 90%. Требование закрыть все переходы, кроме одного, исходило от подавляющего большинства граждан. Властям пришлось потратить 2 года и 4 месяца, чтобы выполнить обещанное. Кроме того, вложено еще 153 млн рублей для того, чтобы гальцам стало удобно добираться до КПП «Ингур» по отремонтированной дороге, запущен общественный транспорт. При этом увеличена пропускная способность самого КПП «Ингур». Так что, в большинстве, недовольные – это те, кто зарабатывал на контрабанде и занимался нелегальным бизнесом», – заявил в своем комментарии де факто глава администрации Гальского района Темур Надарая.

В свою очередь, секретарь Совбеза сепаратистского региона Грузии - Абхазии Мухамед Килба предупредил местное население, «чтобы они не заходили за грань».

«Тут вопрос не в национальной принадлежности, а в их статусе», - заявил Килба указывая, что большинство гальцев не имеют абхазских паспортов.

Примечательно, что как утверждают этнические грузины из Гали, де-факто власти отказываются выдавать им абхазские паспорта, так как не желают того, чтобы грузины в Абхазии обладали «полноценными правами». Соответственно, большая часть из них не регистрирована и не имеет таких же прав, как представители других этнических групп, населяющих территорию сепаратистского региона.

Заявления международных игроков

Как заявил 26-го января посол США Иан Келли, посетивший оба пропускных пункта, решение сепаратистских властей является «очередным ограничением неотъемлемого права граждан на свободу передвижения». После визита посла Келли посольство США опубликовало заявление, в котором выражена «глубокая обеспокоенность» по поводу ожидаемого закрытия пропускных пунктов на административной пограничной линии Абхазии.

«Закрытие этих пропускных пунктов еще больше ограничит свободу передвижения и источники доходов местного населения, а также повлияет на учеников школ и пациентов, которые нуждаются в лечении. Мы призываем де-факто власти Абхазии, пересмотреть решение о предполагаемом закрытии пропускных пунктов и предоставить местным гражданам доступ к свободному передвижению», - сказано в заявлении американского посольства.

Схожие заявления были сделаны Миссией наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) и Офисом ООН в Грузии. В Миссии наблюдателей ЕС выразили «серьезную обеспокоенность» по поводу запланированного закрытия пунктов пересечения из-за негативных последствий данного решения на повседневную жизнь местных жителей.

Как заявили в офисе ООН, это решение сепаратистских властей коснется приблизительно «1000 переходов в день».

«Из-за того, что передвижение будет ограничено, для населения Абхазии станут труднодоступны основные услуги, как здравоохранение и образование, а также сложно будет участвовать в экономической деятельности и общественных событиях, таких как свадьбы, похороны и другие мероприятия, сборы семей вдоль разделительной линии. Примечательно, что будет ограничен доступ к образованию для детей, которые переходили через пропускной пункт, чтобы обучаться на родном языке», - сказано в заявлении регионального координатора ООН Нильса Скота.

Ответ Сухуми

В ответ на заявления посольства США и офиса ООН в Грузии, МИД сепаратистского абхазского правительства опубликовал 27-го января заявление, в котором обвинил «партнеров Грузии» в «приверженности к практике двойных стандартов». При этом заявив, что «обустройство и укрепление государственной границы – суверенное право Республики Абхазия, не направленное на ограничение передвижения».

«Почему-то представителей ООН в Грузии нисколько не волнует тот факт, что в результате целенаправленной политики Тбилиси большая часть населения Абхазии находится в международной изоляции, не имея возможности полноценно реализовать свои неотъемлемые права, включая и право на передвижение.

По сути, осуществляется необъявленная гуманитарная блокада в отношении Республики Абхазия. Любое международное мероприятие гуманитарного или культурного характера со стороны Республики Абхазия вызывает мгновенную истерическую реакцию грузинских официальных лиц и по их требованию фактически срывается... Столь пристрастное и необъективное отношение к существующим реалиям не может способствовать конструктивному диалогу с представителями международных структур», - говорится в заявлении.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских сепаратистских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.