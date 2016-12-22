Грузинская национальная валюта резко обесценилась по отношению к доллару

Обесценивание грузинской национальной валюты – лари – превзошло «рациональные ожидания». В специальном заявлении Национального Банка Грузии (НБГ) также говорится, что НБГ владеет всеми необходимыми инструментами для того чтобы не допустить инфляции. Причиной резкого падения по отношению к доллару США в НГБ назвали глобальное укрепление доллара и обесценивание турецкой лиры.

Несмотря на интервенцию НБГ – для поддержки грузинской валюты на валютном аукционе 20 декабря банк продал 40 млн долларов США– курс лари продолжал падать, хотя два дня спустя, по данным торговой системы Bloomberg, грузинская валюта стала укрепляться.

Так, в частности, согласно официальному курсу, 22 декабря стоимость доллара США составила 2.7710 лари, т.е. грузинская валюта укрепилась на 0.0136 единиц. Тем не менее, лари продолжил обесцениваться по отношению к евро – т.е. 1 евро по курсу НБГ можно приобрести за 2.8999 лари, что означает снижение на 0.0061 единиц.

Грузинская валюта начала почти ежедневное обесценивание с 25-го ноября и на сегодняшний день потеряла приблизительно 12% своей стоимости по отношению к доллару.

Оппозиция обвинила в этом неправильную экономическую политику грузинского правительства. Оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД), которое составляет меньшинство в грузинском парламенте, призвало министров финансов и экономики Дмитрия Кумсишвили и Георгия Гахария прибыть в парламент и предоставить обществу информацию о том, как власти намерены выходить из создавшегося кризиса.

Тем не менее правящая партия заявила, что не видит в этом необходимости. Власти Грузии одновременно сообщили о принятии мер для укрепления национальной валюты. План правительства предусматривает среди прочего сокращение бюрократических расходов, «ларизацию» ипотечных кредитов в пределах 100 тысяч лари, и повышение некоторых налогов с 2017 года.

Критика оппозиции

Бывший президент Национального банка Грузии (2005-2007), а ныне депутат от оппозиционного ЕНД Роман Гоциридзе причиной обесценивания грузинской национальной валюты считает ряд факторов. Среди них, по его словам, неправильная монетарная политика нынешних властей, дефицитный бюджет, неравномерные расходы, утечка капитала, низкий экономический рост и неэффективная экономическая политика правительства.

Что касается заявления властей насчет того, что падение лари вызвали внешние факторы, Гоциридзе считает, что руководство страны старается преувеличить их реальное влияние.

«Да, внешние факторы играют роль, но не в такой мере, как это хотят предоставить населению власти. Естественно сокращение экономической активности в регионе негативно влияет на рост экономики, но в данном случае не на обесценивание нашей валюты. В случае Турции, например, согласно статистике, нет никаких изменений ни в объеме экспорта, ни в объеме импорта между нашими странами, а лира не может иметь влияния на лари в каком-либо другом плане», – отметил Гоциридзе в интервью с «Голосом Америки».

Эксперт привел статистические данные: месяц назад соотношение лари к доллару США было 2.49, а два месяца назад – 2.36, т.е. за указанное время грузинская валюта обесценилась на 30 и 40 единиц.

Парламентарий видит выход в пересмотре и сокращении властями нового бюджета страны, который в этом году превышает прошлогодний на 1.3 млрд лари. Согласно мнению Гоциридзе, необходимо ужесточить монетарную политику и максимально сократить бюрократические расходы.

«Страна должна вернуться к старому курсу, суть которого сводится к трём «д»: дерегуляция, дебюрократизация, децентрализация», – считает Роман Гоциридзе.

Мнение эксперта

Эксперт Гия Хухашвили считает, что проблема, перед которой сегодня оказалась грузинская экономика, является системной, и началась еще при предыдущих властях. Хотя в отличие от нынешнего руководства, говорит эксперт, при президентстве Михаила Саакашвили власти использовали административные и другие механизмы, привлекали инвесторов и им удавалось обеспечивать экономическую стабильность.

Что касается нынешнего руководства, согласно Хухашвили, оно ведет менее эффективную политику, в результате чего, по словам эксперта, начался процесс, который всего лишь «обнажил системную проблему», которая присуствует не первый год. Запланированные властями Грузии меры по укреплению национальной валюты, согласно мнению Хухашвили, являются «косметическими» и не способными обеспечить долгосрочный результат.

«У нас нет фундаментальной основы для стабилизации национальной валюты. Все существующие факторы – туризм, перечисления, даже инвестиции являются временными субъективными факторами. Что касается главного и основного фактора, обеспечивающего экономическое равновесие – экспортного сальдо, то оно в Грузии глубоко отрицательное. Власти должны ориентироваться на развитие местного производства, только это может обеспечить стабильность грузинской экономики», – отметил эксперт в интервью с Русской службой «Голоса Америки».