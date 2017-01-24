Георгий Квирикашвили: миру нужна сильная Америка

Сильная Америка необходима для стабильности в мире, и Грузия, в свою очередь, была и остается «преданным и важным» партнером Соединенных Штатов. Об этом 24-го января на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили,поздравляя Дональда Трампа с вступлением в должность президента США.

«Хочу поздравить господина Дональда Трампа с избранием 45-м президентом США, пожелать ему удачи в борьбе с вызовами внутри США, а также с разрешением вызовов в мировом масштабе. Сильная Америка является важной для мира и стабильности в мире. Грузия была и остается преданным и важным партнером США в этом регионе. У нас институционализированный формат стратегических отношений, который охватывает не одно направление – это оборона и безопасность, экономика, торговля, энергетика. Это также консолидация демократии в Грузии и демократическое развитие, отношения между народами», – сказал Квирикашвили.

Грузинский премьер отметил, что Грузия продолжит активно сотрудничать с США в рамках Хартии о стратегическом партнерстве, которую стороны подписали в январе 2009 года в Вашингтоне, и которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничество в ряде сфер.

«В рамках этой Хартии Грузия продолжит очень активное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы получить выгодные двусторонние результаты, и мы очень надеемся на положительные результаты этого сотрудничества. С первого же дня после приобретения Грузией независимости США были и остаются очень сильной поддержкой территориальной целостности и суверенитета Грузии и нашим главным партнером», – подчеркнул Квирикашвили.

Письменные поздравления

Ранее Квирикашвили и президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравили Дональда Трампас вступлением в полномочия президента США.

«Поздравляем Дональда Трампа с избранием 45-м президентом этой великой страны. Желаем успехов в формировании Америки и мира в лучшее место для жизни», – написал Квирикашвили в социальной сети «Твиттер».

Маргвелашвили в своем поздравительном письме Трампу высказал уверенность в том, что под его руководством Соединенные Штаты станут «сильнее, добьются большего развития и благополучия», и что сам Трамп сыграет «важную роль в создании более защищенного, безопасного и благополучного мира».

«Грузия ожидает углубления стратегического партнерства с США, уверен, что совместными усилиями дружественные отношения наших стран еще больше углубятся и усилятся», – сказано в письме грузинского президента от 21-го января.

«В умеренных масштабах»

Комментируя Русской службе «Голоса Америки» перспективы отношений Грузии и Соединенных Штатов при новой Администрации, эксперт Заал Анджапаридзе отметил, что, скорее всего, в данном направлении не стоит ожидать «резких спадов и стремительных взлетов».

«Многое будет зависеть от того, что поместят Россия и США на стол политического торга, который, скорее всего, начнется между Москвой и Вашингтоном. Вряд ли стоит ожидать, что во время президентства Трампа США свернут все проекты на постсоветском пространстве. Хотя, полагаю, будет больше консультации с Москвой и в большей степени будут учтены ее интересы на этом пространстве», – считает эксперт.

Как считает Анджапаридзе, учет интересов России может подразумевать атлантическую интеграцию Грузии и сотрудничество Соединенных Штатов с Грузией в военной сфере.

«Скорее всего, администрация Трампа будет менее активной в вопросе поддержки интеграции Грузии в НАТО, возможно, сократятся совместные грузино-американские учения, вызывающие озабоченность Кремля. Хотя США, в умеренных масштабах, будут выполнять проекты, предусмотренные теми договореностями, которые имеются с Грузией, включая Хартию стратегического партнерства. Впрочем, если международная коньюнктура изменится, не исключен и пересмотр этой политики», – считает эксперт.

«Два варианта»

Профессор политологии Тбилисского государственного университета Корнелий Какачия считает, что делать выводы насчет позиции Администрации Трампа по постсоветскому региону, и в частности Грузии, возможно будет по завершении ста дней в должности нового президента, когда определятся основные подходы нового руководства страны.

Хотя, как говорит политолог, на данном этапе можно предположить два варианта развития событий. В частности, согласно Какачии, если сценарий разовьется таким образом, что внешняя политика США будет основываться на посланиях, озвученные в предвыборной кампании Трампа, то тогда, по словам эксперта, перспективы «мрачные» не только для Грузии, но также и для многих других стран, включая трансатлантических партнеров Соединенных Штатов.

В то же время, политолог полагает, что вероятность развития альтернативного варианта событий более высокая, так как, по его словам, часто реальная политика не совпадает с предвыборной риторикой кандидатов.

«Несмотря на противоречивые послания, озвученные кандидатами на высокопоставленные посты в новой Администрации, Грузии стоит надеется на то, что по крайней мере в первый год президентства Трампа отношения с США резко не изменятся. Для нас как раз очень важно сохранить интенсивность существующих довольно тесных отношений. В то же время переход на новый уровень и новые высоты в отношениях вряд ли реальны на данном этапе», – полагает эксперт.