Генсекретарь ООН призвал участников конфликта на востоке Украины к прекращению огня

Во вторник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш начал свое выступление на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам конфликтов в Европе с выражения соболезнований семье скончавшегося в понедельник постоянного представителя Российской Федерации при ООН и СБ ООН Виталия Чуркина.

По его словам, Чуркин был не только выдающимся дипломатом, но и невероятным человеком: интеллигентным, знающим, твердым в своих убеждениях, но в то же время с огромным чувством юмора.

«Я хотел бы выразить самые глубокие соболезнования Ирине Чуркиной, его семье, правительству и народу России, а также коллегам Виталия Чуркина в представительстве России в ООН и Министерстве иностранных дел», - сказал генсекретарь ООН.

Заседание Совбеза ООН во вторник было посвящено проблеме конфликтов в Европе. Среди вопросов на повестке дня Гутерреш упомянул сотрудничество ООН с ОБСЕ и ЕС в рамках Женевских международных дискуссий по конфликту в Грузии и работу с региональными партнерами над поддержанием долгосрочного мира в Косово согласно резолюции Совбеза №1244, а также участие ООН в диалоге по вопросу названия страны, которое является предметом спора между Грецией и бывшей республики союзной Югославии – Македонии.

По словам Антонио Гутерреша, ООН работает вместе с региональными организациями и партнерами, включая ОБСЕ и Евросоюз, над разрешением ситуации на Южном Кавказе, в Молдове, а также текущего конфликта на востоке Украины.

«Термин «замороженный конфликт», который часто используется в отношении конфликтов в Европе, вводит в заблуждение, – сказал Гутерреш. – Пока не подписаны и не претворены в жизнь мирные соглашения, остается риск возобновления конфликтов. Мы наблюдали это в апреле прошлого года в Нагорном Карабахе на Южном Кавказе».

Генсекретарь ООН заявил, что Организация Объединенных Наций полностью поддерживает усилия ОБСЕ в рамках Минских соглашений и призывает стороны конфликта на востоке Украины к «деэскалации напряженности и выполнению взятых на себя обязательств по предотвращению насилия в полной мере».

«Я призываю все заинтересованные стороны продемонстрировать политическую волю и не только выполнять требование о временном прекращении боевых действий и другие взятые на себя обязательства, но и возобновить процесс переговоров», – заявил Гутерреш.

ООН полностью поддерживает усилия по разрешению конфликта на востоке Украины в рамках Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы, а также Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В своем выступлении Антонио Гутерреш напомнил, что ООН продолжает призывать стороны к выполнению взятых на себя в рамках Минского процесса обязательств и по форме, и по существу и полностью прекратить военные действия.

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН по вопросам конфликтов в Европе постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли сообщила о важности подержания глобального мира и стабильности.

«Существует большое искушение принимать мир и безопасность в Европе как должное, потому что в Европа – это регион с сильными и стабильными демократиями, – сказала Хейли. – Однако перед Европой стоят серьезные вызовы, среди которых попытки России дестабилизировать Украину, которые ставят под угрозу украинский суверенитет и территориальную целостность».

Хейли также заверила участников заседания в неизменной американской поддержке НАТО. По ее словам, деятельность США направлена на усиление эффективности Альянса путем углубления сотрудничества с членами организации и предоставления возможности вступить в Североатлантический блок для тех стран, которые соответствуют требованиям НАТО. В то же время, посол упомянула о необходимости разделения финансового бремени и увеличения расходов на оборону членами организации.