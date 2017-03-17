Британская разведка опровергла заявления пресс-секретаря Белого дома

Британский Центр правительственной связи (Government Communications Headquater, GCHQ), отвечающий за электронную разведку, назвал «абсурдными» заявления пресс-секретаря Белого дома и посоветовал их «игнорировать».

Во время ежедневного брифинга в четверг официальный представитель администрации США Шон Спайсер вновь заявил о том, что президент Трамп по-прежнему утверждает, что его предшественник Барак Обама отдал распоряжение о незаконном прослушивании штаб-квартиры республиканского кандидата.

«Он не использовал АНБ, он не использовал ЦРУ, он не использовал ФБР, он не использовал Министерство юстиции, он обратился к GCHQ», - сказал Спайсер, сославшись на выступление юридического консультанта Fox News Эндрю Наполитано, сделанные в эфире телеканала накануне.

При этом пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что Дональд Трамп никогда не говорил о том, что его предшественник распорядился установить в предвыборном штабе в здании Trump Tower в Нью-Йорке какие-то технические средства.

«Президент использовал слово «прослушка» в кавычках, что означало организацию наблюдения и другие действия в широком смысле этого слова», - сказал Шон Спайсер.

В пятницу британская спецслужба GCHQ поспешила заявить, что никогда не занималась «прослушкой “Трамп-тауэр”».

«Заявления, сделанные Эндрю Наполитано, о том, что GCHQ получила задание прослушивать избранного президента являются абсурдными, – говорится в пресс-релизе, распространенном спецслужбой. – Они совершенно нелепы, и их следует игнорировать».

В четверг представители комитетов по разведке и в Конгрессе, и в Сенате США также заявили, что не располагают сведениями, позволяющими говорить о том, что в период предвыборной кампании или после нее за «Трамп-тауэр» велась слежка.

В понедельник, 20 марта, в Конгрессе пройдут открытые слушания, посвященые попыткам России вмешаться в предвыборную кампанию в США. Впервые на заседании выступит директор ФБР Джеймс Коми, до этого предпочитавший никак не комментировать расследование возможных связей сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем.