Василий Гатов – о журналистах США и «русском следе» в американской политике

Не прошло и месяца с момента вступления в должность генерального прокурора Джеффа Сешнса в США – как уже в начале марта разразился скандал по поводу его российских связей.

Генпрокурор попал под прицел критики в связи с сообщениями о том, что в прошлом году он дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком, и не рассказал об этом на слушаниях в конгрессе, когда там утверждали его кандидатуру.

Сам Сешнс на специально созванной пресс-конференции отверг обвинения в даче ложных показаний в Сенате. Он не отрицает факт проведения встреч с российским послом, но настаивает, что они были совершены по долгу службы.

В невиновности Сешнса уверен и президент США – в четверг Дональд Трамп заявил, что несмотря на разгоревшийся скандал, по- прежнему поддерживает Сешнса.

Стоит отметить, что выступая в январе на слушаниях в сенатском Комитете по разведке тогдашний директор Национальной службы разведки Джеймс Клэппер заявил, что выводы о том, что за попытками взлома серверов политических партий в Соединенных Штатах стоят российские разведывательные ведомства, основаны не только на техническом анализе оставленных хакерами следов, но и на информации, предоставленной агентурой и полученной из открытых источников. К расследованию были привлечены три спецслужбы – ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности.

Как сообщала ранее Русская служба «Голоса Америки», комитеты Палаты представителей и Сената по разведке начинают собственные расследования российских хакерских атак в ходе выборов 2016 года и, в частности, изучат сообщения о контактах между Кремлем и предвыборным штабом Трампа.Сенаторы одобрили официальный план ранее объявленного расследования, установив ориентировочный трехмесячный срок для его завершения.

О неисчезающем российском следе в дискуссиях об американской политике автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченкопобеседовала с медианалитиком, приглашённым исследователем Анненбергской школы Университета Южной Калифорнии Василием Гатовым.