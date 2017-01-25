Экс-директор ЦРУ встревожен нежеланием Трампа критиковать Россию

Бывший директор ЦРУ и министр обороны Роберт Гейтс выразил обеспокоенность в связи с позицией президента США Дональда Трампа в отношении России и рекомендовал использовать двухвекторную политику в контактах с Москвой.

«Я обеспокоен явным нежеланием президента критиковать русских, – заявил Гейтс телеканалу PBS. – Он признал, что русские стояли за хакерскими атаками. Но что касается агрессивности России, ее вмешательства, ее интервенционизма, общих запугиваний и бандитизма – все это реально. Это реальное поведение».

По мнению Гейтса, администрация Трампа должна выработать подход, при котором она с одной стороны сможет противостоять агрессивности Путина и в то же время остановить продолжающуюся деградацию американо-российских отношений.

«Нужно выработать политику, которая будет отвечать обеим целям, – сказал Гейтс. – Нельзя просто приспосабливаться к России, искать сделок с Россией. Нужно также быть готовым выражать несогласие с Путиным».