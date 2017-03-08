Галина Михалева: «Женщина обязательно будет президентом России»

МОСКВА – Дмитрий Медведев 8 марта утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, передает в среду Интерфакс со ссылкой на сайт правительства РФ.

Как следует из документа, разработанного Министерством труда России, стратегию планируется реализовать в два этапа.

«На I этапе (2017-2018 годы) предусматривается разработка механизмов реализации Стратегии; информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На II этапе (2019-2022 годы) предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах», – указывается на сайте.

При этом уточняется, что воплощение национальной стратегии в жизнь профинансируют «в рамках действующих государственных программ».

По случаю обнародования документа и в связи с 8 марта Русская служба «Голоса Америки» побеседовала с председателем Женской (гендерной) фракции партии «Яблоко» Галиной Михалевой.

Виктор Владимиров: Галина Михайловна, как вы думаете, почему именно сейчас правительство занялось этой проблемой?

Галина Михалева: В России сегодня все надо рассматривать в контексте подготовки к президентской кампании (намеченной на 2018 год). Естественно, тут используется каждая возможность для пропаганды. Наверное, в этом контексте руководству страны и подсказали, что хорошо бы сделать некий реверанс в отношении женщин. На самом деле принятый документ ни к чему не обязывает. Он подписан председателем правительства, а не президентом. Это вам не майские указы, которые необходимо выполнять неукоснительно. В общем, как обычно, мы за все хорошее, против всего плохого, а механизмов-то реализации нет, и средств на это тоже нет.

В.В.: То есть, вы думаете, что это никак не отразится на положении с правами женщин в стране?

Г.М.: Конечно. Это из серии: привет вам, милые дамы. Я даже думаю, что вся стратегия в итоге просто останется на бумаге.

В.В.: А какие насущные проблемы стоят сейчас перед женщинами России?

Г.М.: Те же самые, что стояли и раньше. Например, зарплата женщин составляет две трети от мужской. Более того, общая ситуация ухудшилась из-за последних законодательных изменений, связанных с репродуктивной сферой и семейным насилием. Напомню, у нас принят закон о декриминализации семейного насилия и введено правило об обязательных консультациях в случае желания сделать аборты, а патриарх сейчас лоббирует полный запрет абортов и даже выступал на эту тему перед депутатами Думы. Ситуация с разводами и алиментами тоже не изменилась. Детские пособия не увеличились. Далее – все по списку. То есть, к лучшему для женщин ничего не изменилось – только наоборот.

В.В.: Как вы относитесь к 8 марта?

Г.М.: Считаю, что это никакой не праздник. Поздравлять женщин за то, что они женщины – абсурд. Это день борьбы за права женщин. Исходя из того, мы и действуем. Правда, в этом году провести митинг, который до этого проходил в течение семи лет в центре Москвы, не удастся. Власти разрешили нам мероприятие только в парке Сокольники, причем вечером – мол митингуйте в сумерках и среди деревьев… Поэтому на этот раз придется ограничиться пикетом. И на том спасибо, иначе женский голос вообще не слышен будет.

В.В.: Тем не менее, верите ли вы, что женщина в России когда-нибудь станет президентом?

Г.М.: Да, я, безусловно, в это верю. Потому что прогресс не остановить. И даже со всеми откатами назад, которые мы сейчас переживаем, все равно основная дорога движения вперед – цивилизационное развитие общества. А это предполагает равенство прав и возможностей мужчин и женщин. Не случайно в ООН в качестве одной из главных целей третьего тысячелетия провозглашено гендерное равенство. Поэтому, конечно, женщина обязательно будет президентом России. Как, думаю, и в США и других странах, где пока такого не было.