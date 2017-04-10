Министры G7 надеются получить от США разъяснения по Сирии

ЛУККА, ИТАЛИЯ – Министры иностранных дел стран «Большой семерки» в понедельник проводят ежегодную встречу, на которой представители Европы и Японии хотят получить от США разъяснения по целому ряду вопросов, в частности по Сирии.

Двухдневный саммит в Тоскане проводится на фоне выдвижения ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову, тревог по поводу ядерных амбиций Северной Кореи и попыток преодолеть многолетнее недоверие в отношениях России и Запада.

Однако доминирующей темой на переговорах, вероятно, станет гражданская война в Сирии. Италия надеется на то, что в итоговом коммюнике участники встречи поддержат усилия ООН по прекращению шестилетнего конфликта.

Заседание даст Италии, Германии, Франции, Великобритании, Канаде и Японии первую возможность задать новому госсекретарю США Рексу Тиллерсону острые вопросы о том, намерен ли Вашингтон добиваться отстранения сирийского президента Башара Асада.

Неоднозначные сигналы

Ранее президент Дональд Трамп давал понять, что он будет менее склонен к интервенционистским действиям, чем его предшественники, и готов закрывать глаза на нарушения прав человека, если это отвечает интересам США.

Поэтому недавний удар США по Сирии поставил в тупик многих дипломатов. В Вашингтоне заявляют, что удар стал ответом на химическую атаку против мирных жителей, которую совершили силы Асада.

Однако существует неопределенность в вопросе о том, хочет ли Вашингтон добиваться отстранения Асада, чего добиваются многие европейцы, или же ракетные атаки были лишь предупредительным сигналом.

Посол США В ООН Никки Хейли заявила на минувших выходных, что смена режима входит в число приоритетов для Трампа, в то время как Тиллерсон заявил в субботу, что главной задачей является победа над «Исламским государством».

Неоднозначные сигналы привели к замешательству и разочарованию европейских союзников, которые хотят, чтобы США полностью поддержали политическое решение, основанное на передаче власти в Дамаске.

«Американцы говорят, что они согласны, но ничем не подтверждают это в закулисной работе. Они не участвуют в этом и бесцельно бродят в потемках», – заявил высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.

Тревоги из-за Ливии

Дискуссии министров иностранных дел подготовят почву для саммита лидеров стран «семерки» в Сицилии в конце мая.

Работа по предварительному согласованию позиций по заявлениям и стратегии – обычная дипломатическая практика при подготовке встреч «большой семерки» – на этот раз идет довольно медленно. Частично это объясняется сложным переходным периодом в Госдепартаменте США, где многие ключевые позиции по-прежнему не заполнены.

Некоторые вопросы, касающиеся, например, торговли и изменений климата, вероятно, будут отставлены в сторону участниками заседания в Тоскане. «Наиболее сложные вопросы будут оставлены на рассмотрение лидеров», – заявил итальянский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, поскольку не был уполномочен общаться с журналистами.

Тем не менее, министры иностранных дел будут обсуждать ситуацию в Ливии.

Италия надеется, что участники встречи встанут на сторону правительства в Триполи, которое работает при поддержке ООН и пытается расширить свое влияние в городе и на остальной территории этой североафриканской страны, где царит насилие.

Администрация Трампа пока не выработала четкую позицию, и в Риме опасаются, что Вашингтон может объединить усилия с Египтом, который поддерживает генерала Халифу Хафтара, действующего в восточной части Ливии.

Министры также будут обсуждать борьбу с терроризмом, отношения с Ираном и сохраняющуюся нестабильность в Украине. Заседание начнется в 17:30 по московскому времени.