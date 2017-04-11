Россия и Сирия в центре внимания «Большой семерки»

К министрам иностранных дел стран «Большой семерки» во вторник присоединились союзники из государств Ближнего Востока, чтобы обсудить общие усилия по изоляции сирийского президента Башара Асада.

Переговоры состоялись за несколько часов до вылета госсекретаря США в Россию, которая является главным сторонником Асада.

Министры «Большой семерки» утром во вторник провели совместное заседание с коллегами из Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Катара для обсуждения шестилетней гражданской войны в Сирии.

Все упомянутые страны выступают против правления Асада.

Великобритания и Канада заявили, что санкции против Москвы могут быть ужесточены, если она будет и дальше поддерживать Асада.

«Я думаю, мы должны продемонстрировать единую позицию и в ходе этих переговоров показать, что мы должны сделать все возможное, чтобы вывести Россию из угла Асада, по крайней мере до того момента, когда они будут готовы принимать участие в поисках политического решения», – заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

«Сейчас подходящий момент, чтобы обсудить, как международное сообщество, вместе с Россией, Ираном, Саудовской Аравией, Европой, США могут стимулировать мирный процесс в Сирии и избежать дальнейшей военной эскалации конфликта», – добавил он.

Между тем Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, стремясь заручиться поддержкой мировых лидеров в вопросе о недавней ракетной атаке США в Сирии, пообещал, что США будут противостоять агрессорам, которые нападают на собственных граждан.

В его выступлении был упомянут американский ракетный удар по Сирии, нанесенный в ответ на химическую атаку сирийской армии, в результате которой погибли десятки человек и пострадали сотни.

«Мы вновь посвящаем себя тому, чтобы привлекать к ответственности всех, кто совершает преступления в отношении ни в чем не повинных людей по всему миру, – сказал Тиллерсон. – Это место послужит источником вдохновения для всех нас».

Глава американской дипломатии, впервые встретившись с представителями других крупнейших экономик мира, хочет добиться поддержки военных действий США в Сирии перед предстоящей поездкой в Россию, где он позже на этой неделе проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым о позиции Москвы в отношении сирийского президента Башара Асада, которого она продолжает поддерживать.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал режим Асада «токсичным» и заявил, что «Владимиру Путину пора взглянуть в глаза правде о тиране, которого он поддерживает».

В преддверии официальных встреч «Семерки» министр иностранных дел Японии Фумио Кисида сказал Тиллерсону, что Токио поддерживает Вашингтон в его усилиях по «сдерживанию распространения и применения химического оружия».

Помимо сирийского конфликта и российского сотрудничества с Асадом, министры «Большой семерки» также обсудят ряд других важных проблем, в том числе угрозу развития ядерной программы в КНДР и ситуацию на востоке Украины, где Москва поддерживает сепаратистов, сражающихся с правительством в Киеве.

Лидеры стран «Большой семерки» – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – проведут собственный саммит в Италии в мае, а встреча министров иностранных дел призвана заложить основу для этих переговоров, с упором на коллективные усилия по вытеснению группировки «Исламское государство» из Сирии и Ирака.